Ein Magier der Musik: Johannes Oerding begeistert auf der Parkbühne

Die Corona-Pandemie, für 12.000 Konzertbesucher in Hannover ging sie irgendwie mit Johannes Oerding los. „Stellt euch vor“, rief der in Münster geborene Hamburger am 7. März 2020 der dicht gedrängten Masse in der damaligen Tui-Arena zu, „stellt euch vor, einer von uns hat dieses Corona. Dann machen sie hier die Türen dicht, keiner darf mehr raus und ich spiele drei Tage durch. Danach seid ihr alle Max-Giesinger-Fans.“ 12.000 lachten minutenlang – wenige Tage später wurden alle Konzerte der Oerding-Tour abgesagt oder verschoben.

Und nun sind es nicht mehr 12.000, sondern 1000, die ihrem Johannes zujubeln. Freitagabend spielte der derzeit wohl angesagteste deutsche Künstler auf der Gilde-Parkbühne. Am Sonnabend ist er nochmal da – es hätten auch 13 Auftritte werden können, die Tickets waren binnen weniger Minuten vergriffen.

Die Fans könnten am Sonnabend noch einmal zum Konzert gehen. Quelle: Christian Behrens

Nach dem gelungenen Auftakt durch Revelle, einer jungen Singer-Songwriterin aus Berlin, versucht Oerding Nähe herzustellen in einer Zeit voller Distanz und Zweifel. Es gelingt ihm deshalb mühelos, weil sein Publikum geradezu giert nach heimeliger Atmosphäre, nach ein bisschen Friede-Freude-Eierkuchen, nach zwei Stunden ohne die Sorgen da draußen. Johannes Oerding kennt diese Sehnsüchte und schafft die Stimmung, die sich alle so sehr wünschen. Mit Worten, wenn er den kurzen Regenschauer kommentiert mit: „Sogar der Himmel weint, weil wir wieder raus dürfen.“ Und er lobt „Hannover, ihr seid meine zweite Heimat.“ Und weiter gehts es mit seiner eher soft aufspielenden und nur vierköpfigen Band aus Gitarrist Moritz, Bassist Robin, Pianist Kai und Drummer Simon.

Die Fans wippen, die Tränchen kullern

Mit seinem „Yeah-i-yeah“-Urschrei aus „Kreise“ beginnt das Konzert der „Lagerfeuer Acoustics 2021“-Tour um 20.45 Uhr, tatsächlich lodern neben der Bühne die Flammen. Nur das Stockbrot fehlt. „Wenn sich alles in Kreisen bewegt“, singt Johannes Oerding, die Fans wippen und die ersten Tränchen kullern auch schon. Wie gut das tut, diesen Mann mit Hut mal nicht auf dem Monitor im Arbeitszimmer, sondern live und nur 50 Meter entfernt da am Bühnenrand stehen zu sehn. „Alles okay“, singt er, „Traurig aber wahr“, „So schön“, „Blinde Passagiere“, die Stühle dienen als Abstandshalter, sitzen will auf dieser Parkbühne keiner mehr.

„Ohne unser gestern würd‘ ich mich heut nicht so auf morgen freuen“ ist eine Zeile aus „Hundert Leben“ und ein Streifzug durch Oerdings Jugend. Jede und jeder denkt zurück an die eigenen guten Zeiten, das erste Bier, den ersten Sex, im Kopf kreiseln die Gedanken, in Gang gesetzt von diesem Magier der Musik. Mit „An guten Tagen“ geht das Set in der Dunkelheit zu Ende, alle singen mit, alle in Bewegung, keiner, der hier nicht glücklich lächelt. „Ihr seid so groß“, schwärmt Johannes Oerding, und wie sehr ihm diese Atmosphäre selbst gefehlt hat, das ist spürbar im Sportpark.

Drei Zugaben gibt es, das melancholische Gitarren-Solo „Für immer ab jetzt“ schließt den Abend ab. Am liebsten würden sie alle sofort wieder zur Kasse gehen und Karten für den Sonnabend kaufen. Aber auch der ist natürlich seit Wochen ausverkauft.

