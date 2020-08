Ein Jahrhundertkünstler: Busch-Museum zeigt Ronald Searle

Hannover

Die Bilder hatte Ronald Searle noch während der militärischen Ausbildung im Oktober 1941 in Schottland gezeichnet. Nun wehten sie ihm die Wirren der, im Januar 1942, Straßenkämpfe Ostasiens im Zweiten Weltkrieg vor die Füße: die erste veröffentlichte Geschichte um seine Schulmädchen von St. Trinian vor die Füße, in Form eines „Lilliput“-Heftchens, in dem sie gedruckt waren. Zufall und drohende Endlichkeit – das sollten die Lebensthemen dieses vielleicht größten Karikaturisten des 20. Jahrhunderts werden. Nachzuvollziehen ist das nun in einer großen Werkschau im Wilhelm-Busch-Museum.

Seit 2011 lagert der Nachlass, damals noch Vorlass, des Briten im Busch-Museum, als Dauerleihgabe der Stiftung Niedersachsen, die den Ankauf in Millionenhöhe mit anderen Förderern ermöglichte. Möglich machte es auch die jahrzehntelange Zusammenarbeit – 1965 wurden dort seine Arbeiten erstmals gezeigt. „Hier ist der Ort, an dem ich mich zuhause fühle“, habe er damals gesagt, erzählt Direktorin Gisela Vetter-Liebenow.

Anzeige

Lesen Sie hier: Zum Tode Ronald Searles

Weitere NP+ Artikel

Überleben, um zu berichten

Wenige Monate später starb Searle, der am 3. März dieses Jahres 100 Jahre alt geworden wäre. Ein Jahrhundertkünstler, und das macht diese Ausstellung deutlich. Bereits als 15-Jähriger veröffentlichte Searle erste professionelle Zeichnungen. Seine garstigen Schulmädchen machten ihn berühmt und haben heute in Großbritannien einen Stellenwert wie in Deutschland „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch.

Leider immer aktuell: „La Ronde“, 1995 von Ronald Searle für „Le Monde“ anlässlich des Bosnien-Kriegs gezeichnet. Quelle: The Ronald Searle Culture Trust

Aber Searle war noch viel mehr: ein Chronist mit dem Zeichenstift. Schon in japanischer Kriegsgefangenschaft hielt er unter Lebensgefahr den Alltag in den Internierungslagern fest: Er gehörte zu jenen, die an der berüchtigten Brücke am Kwai mitarbeiteten – und zu den wenigen, die nicht dabei starben. „Ich muss überleben; ich muss davon berichten“, sei sein Credo gewesen, erzählt Vetter-Liebenow. Auch nach dem Zweiten Weltkrieg fertigte er Reportagezeichnungen aus Gefangenenlagern an, nahm am Eichmann-Prozess teil.

Lesen Sie hier: Wilhelm Busch geht online

Geliebte „Mrs. Mole“

Aber: Die Erfahrungen verbitterten ihn nicht. „Sie lehrten ihn – im Guten wie im Bösen – wozu der Mensch fähig ist“, so die Direktorin. Überbordend farbige Plakate, hinterfotzige Alltagsbeobachtungen und bitterböse Cartoons zeugen davon in der Ausstellung. Aber auch: gezeichnete Liebesbekundungen an seine Frau Monica, die verehrte „Mrs. Mole“, allzu menschliche Katzenbilder, Pionierarbeiten im Bereich der Animation. Und noch im hohen Alter, mit immerhin 75 Jahren, erfand sich Searle als politischer Karikaturist für „ Le Monde“ in seiner französischen Wahlheimat neu.

Ein bisschen frech: „Wotan and Modern German“ von 1963. Quelle: The Ronald Searle Culture Trust

Das Busch-Museum forscht und erschließt den bedeutenden Nachlass – und präsentiert ihn nun in einer phänomenal sinnlichen Ausstellung.

„ Ronald Searle. Ein Künstlerleben“ ist vom 29. August bis 22. November im Busch-Museum zu sehen. Zur Ausstellung ist ein üppiger Katalog (160 Seiten, 29,90 Euro) entstanden.

Von Stefan Gohlisch