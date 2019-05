Hannover

Die deutsche Serie „Babylon Berlin“ war ein riesiger Erfolg, das Lied „Zu Asche, zu Staub“ aus dem Soundtrack wurde auch ein musikalischer Hit. Nun geht das dazugehörige Moka Efti Orchestra auf Tour. Ein Interview mit Komponist Mario Kamien.

Wann war Ihnen klar, dass aus einem Orchester, das für eine Serie zusammengestellt wurde, auch ein Live-Act werden könnte?

Wir hatten die Musik speziell für diese Bigband geschrieben und mit ihr aufgenommen, auch alle zusammen. Uns war klar, dass das auch auf der Bühne funktioniert und nicht nur im Film. Dann gab es eine Anfrage für einen Auftritt im Schauspielhaus in Frankfurt, und es folgte ein Jazz-Festival, und da war klar, dass es geht.

Das heißt die Musiker vom Soundtrack sind die selben wie in der Serie gezeigt und wie jetzt auf der Bühne?

Von Anfang an war es den Regisseuren wichtig, dass die echten Musiker im Bild erscheinen, damit es authentisch ist. Mit einer Ausnahme, dem Schlagzeuger, der jetzt in Amerika arbeitet, kommt diese Besetzung auch nach Hannover.

Wie haben Sie die Musiker ausgewählt?

Wir sind in der Orchesterleitung im Prinzip ein Trio: Da ist zum einen der musikalische Direktor Sebastian Borkowski, der Saxofonist ist und die Sachen arrangiert hat. Der hat zum Großteil die Musiker ausgewählt. Und dann sind da Nikko Weidemann, mein Kompagnon, und ich. Es sind zum großen Teil Musiker aus Hamburg, die wir kennen.

Sie selber leben in Wien und Berlin und kommen aus der Schweiz ...

Das ist nicht ganz richtig. Ich bin in der Schweiz geboren, aber in Freiburg, also Süddeutschland, aufgewachsen.

Dennoch decken Sie biografisch den deutschsprachigen Bereich ab. War es eine besondere Verantwortung, an diese Serie heranzugehen, die die Zwanziger in all ihren Widersprüchen zeigt?

Die Arbeit war insofern sehr schön, weil wir einerseits wahnsinnige Freiheiten hatten und nicht die Verpflichtung musikwissenschaftlich genauestens zu arbeiten – das hört man ja auch am Titelsong. Andererseits wurden, als der Dreh losging, in der Mauerstraße, in einem ehemaligen Ministerium, dem Hauptquartier der Serie, jede zweite Woche Historiker eingeladen, wurden Filme gezeigt, wurde man ganz hervorragend auf diese Zeit eingeschworen.

Was haben Sie persönlich gelernt?

Dass man diese Zeit zwar im Nachhinein enorm erhöht, gerade ihren Glamour, aber dass es auch eine finstere Zeit war mit viel Elend, Gewalt und krassen Gegensätzen.

Der damalige Tanz auf dem Vulkan wurde lange in der historischen Rückschau ausgeblendet. Ihr Titelsong „Zu Asche, zu Staub“ bringt ihn auf den Punkt. Heute wird oft über die Ähnlichkeiten dieser Zeit zu unserer, knapp 100 Jahre später, gesprochen. Sehen Sie Parallelen?

Da bin ich vorsichtig. Es lässt sich leicht dahersagen. Natürlich gibt es ähnliche Tendenzen, zum Beispiel nationalistische Tendenzen. Aber zum Beispiel der Wohlstand heute ist ein ganz anderer.

Was war Ihr Arbeitsauftrag?

Konkret spricht man vom „On-Screen-Department“, der Szenenmusik. Ganz einfach ausgedrückt: Die Szenen, in denen Musik auch dargestellt wird, sollten wir vertonen.

Die Ekstase, die sich in diesen Szenen zeigt, ließe sich heute vermutlich kaum mit historisch korrekter Musik erzeugen, oder?

Bei der Szene im Moka Efti, also der mit „Zu Asche, zu Staub“, wurde von Anfang an gesagt: „Stellt euch vor, das Moka Efti ist das Berghain der Zwanziger Jahre.“ Es war klar, dass die Musik aus der Zeit heraustreten soll und den Leuten ein Gefühl gibt von heutigen Tanzsamples.

Und wie reagiert das Publikum live?

Die Leute flippen schon ziemlich aus – nicht zu unserer Überraschung, aber doch zu unserem Erstaunen. Sie sind sehr schnell auf Temperatur. Das ist sehr schön, immerhin spannen wir einen ziemlichen energetischen Bogen, aus den Liedern, die man kennt, anderen, die dem Schnitt zum Opfer gefallen sind, von Charleston bis hin zu fast atonalen Tönen, von Gassenhauern bis hin zu Kaffeehaus-Walzern.

Als Sängerin in Hannover ist Astrid North angekündigt ...

Da gab es eine Änderung: Severija ist dabei, also die Originalsängerin.

Wie wird es weitergehen mit dem Moka Efti Orchestra?

Wir reden im Spätsommer/Herbst anfangen, an unserem Album zu arbeiten, auch an neuem Material. Das sollte dann im Winter veröffentlicht werden.

Das Moka Efti Orchestra live: am 13. Mai 2019 im Pavillon. Karten (38,45 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Stefan Gohlisch