Hannover

„Ich werde heute Abend Dinge tun, die ich nicht kann“, stapelt Thorsten Wingenfelder im Keller der Marlene tief. Nach 35 Jahren ist dies sein erster Solo-Gig – „und ich weiß nicht, wie der ausgeht!“

Mit einer Mundharmonika geht es in „3000 Kisses“, es ist eines der wenigen englischsprachigen Lieder des Abends. „Den Anfang haben wir schon mal geschafft“, freut er sich kurz darauf, seine Erleichterung ist spürbar. Viele Freunde sitzen im Publikum, Musiker wie Martin Huch, der in der Fury-Formation fest angekommen ist, alte Bekannte und natürlich Fans in Wingenfelder-Shirts.

Er trägt wie gewohnt einen Hut, hinter ihm stehen sechs Gitarren. Er wird sie alle nacheinander benutzen. 1987 haben sich Fury in the Slaughterhouse in der Glocksee gegründet. Sein erster musikalischer Beitrag zu der schnell erfolgreich spielenden Band war „Then She said“, ein Lied über Liebe und falsche Hoffnungen. Wer also etwas über die Hintergründe seiner Stücke erfahren will, ist hier genau richtig. Er ist mehr „Storyteller“ als „Guitar Player“, sein Vorbild ist Bruce Springsteen, den Fotografen Jim Rakete nennt er mehrfach seinen Ziehvater.

Dabei ist seine Stimme manchmal verletzlich, dann wieder ruppig und schnoddrig – „wie Stoppok“, gesteht er selbst. Sein Programm ist sehr ichbezogen, das liegt nahe. Außer einsamen Hotel-Geschichten aus den USA erzählt er viel von seiner Familie; Fury hingegen wird seltener erwähnt.

120 Zuschauer sind in den kleinen Club gekommen. „Bis jetzt läuft es rund!“ ruft jemand aus dem stark mitteilungsbedürftigen Publikum. „Das Gefühl habe ich auch“, befindet der Künstler.

Auf seiner glänzenden Dobro und zu düsteren Effekten spielt er Slide-Gitarre und beginnt, eine sehr berührende Geschichte über den frühen Tod seines Vaters zu erzählen. 14 Jahre war er da alt, bei „Zu früh gegangen“ hört man kein Bierglas mehr klirren, das Besteck-Geklapper hat Pause.

Thorsten Wingenfelder ist ein intelligenter Egozentriker auf der Suche nach mehr. Er tritt die Cajon und beklagt sich humorvoll, dass er noch keinen Grammy gewonnen hat. Doch die Einsicht folgt schnell: „Ich habe in meinem Leben wenige Hits gehabt, und das ist auch keiner“, kündigt er „Die Unperfekten“ an. Offene Worte und viel Gelächter, die Stimmung ist ausgelassen, ein Künstler fast zum Anfassen.

Zu „Youth is wasted on the Young“ übernimmt Ecki Hüdepohl als Gast das E-Piano, Gastsängerin Ingalisa Krantz bestreitet ein Duett mit ihm; „All the Kings horses“ heißt der Titel. „Rette mich, wer kann“ wird dann wieder sehr privat und intim. „Ich weiß, das sind harsche Geschichten“ spricht er in die Stille nach dem Song. Doch das Publikum liebt die Emotionalität, klatscht begeistert.

Nach fast zweieinhalb Stunden ist Schluss. „Hat euch das gefallen?“ Eine rhetorische Frage, nach zwei Zugaben, „Scherben“ von Wirtz und „Das Licht dieser Welt“ von Gisbert zu Knyphausen, verlässt Thorsten Wingenfelder befreit die Bühne.

Von Kai Schiering