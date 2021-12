Hannover

„Wir freuen uns über jeden, der wiederkommt“ ruft Oberbürgermeister Belit Onay aus der ersten Reihe, als die Autorin Anna Prizkau erzählt, was sie am Nachmittag ins goldene Buch der Stadt geschrieben hat: „Gegangen, um zurückzukommen. Danke Hannover.“

Die Autorin wird mit dem mit 10.000 Euro dotierten Literaturpreis der Landeshauptstadt Hannover ausgezeichnet. Im Foyer des Conti-Gebäudes richtet der Literarische Salon dazu einen reduzierten Festakt aus. „Die Landeshauptstadt“, so Onay, „sieht es als ihre Aufgabe, der Literatur einen fruchtbaren Boden vorzuhalten, auf dem sie wachsen und gedeihen kann.“

Einst lächelte sie das „Ausländerlächeln“

Dass Prizkau einst nach Hannover gekommen ist, erzählt sie, war allerdings nicht ganz freiwillig: Ihre Familie wanderte 1994 aus Russland aus, um in Hannover neu zu beginnen. Dort lebte sie bis 2007. Und anfangs, erzählt Prizkau in ihrer Dankesrede, die eigentlich eher ein Kurzessay über ihren ersten Schultag in einem fremden Land ist, sei eben alles fremd gewesen: die Schüler und Schülerinnen, die Kleidung, die Lehrerin.

Alles irgendwie anders, irgendwie bedrohlich, irgendwie unverständlich. Das Mittel der Wahl: dazugehören, nicht auffallen. „Ich lächelte in Deutschland viele Jahre dieses verzerrte, falsche Lächeln“, erzählt sie, „das, wie ich es nenne, Ausländerlächeln.“

Prizkau wird auch für ihr Buch „Fast ein neues Leben“ ausgezeichnet, in dem es in literarischen Kurzformen um diese Fremdheitserfahrungen geht, den Verlust der einen Heimat zugunsten einer anderen. „Risse“, so nennt es der Laudator Volker Weidermann, Feuilletonchef der „Zeit“. „Wirklichkeit so kraftvoll in Fiktion zu verwandeln, dass die Leser sie als Wahrheit lesen“, sagt er, das könne Prizkaus Buch. „Dramatische, fantastische Geschichten aus unserer Zeit“, seien es.

Zum Ende geht es gegen das Gendern

Mit diesen Geschichten, so Prizkau, wolle sie zeigen, wie man sich im „Nichtwissen begegnen“ könne. „Wenn man versteht, dass man nichts über andere weiß, dann lernt man, dass die Welt größer ist, als man dachte“, sagt sie. Dennoch „zerkratzt“ etwas in Menschen mit Migrationserfahrungen, sie verlören etwas. „Diese Menschen sind keine Opfer, sie sind Helden“, sagt Prizkau, „auch meine Eltern, deshalb möchte ich ihnen danken.“

Etwas irritierend beendet Prizkau ihre Dankesrede mit Einlassungen zu Anglizismen wie „token“ oder „ally“ und Gendern, dem „modischen Zersägen der deutschen Sprache“, wie sie es nennt. „Worte anzuerziehen, ist sinnlos und folgenlos, denn anerzogene Worte sind leer. Und leere Worte fühlt man nicht.“ „Über das mit dem Gendern müssen wir nochmal reden“, entgegnet ihr Onay am Ende der Veranstaltung lächelnd.

