Ehrlich Brothers feiern Premiere in Hannover: So ist ihre neue Show

Hannover

Mit dem Motorrad fliegen die Brüder in ihr Wohn­zimmer. Die Brüder, das sind Andreas und Chris Ehrlich, seit einigen Jahren Deutschlands Zauberkunst-Nonplusultra. Ihr Wohnzimmer ist die Tui-Arena in Hannover, die sie für die Vorpremieren und den Auftakt ihres neuen Programms „Dream & Fly“ auserkoren haben.

Und das fliegende Motorrad löst schon mal ein Versprechen ein, was dieser Titel macht: Die Schwer­kraft wollen sich die Zauberer mit den Nullerjahre-Gelfrisuren und Nietenjacken heute unterwerfen. Kurz nach dem ersten Touchdown steigen die Ehrlichs schon wieder in einen Holzkasten, der abhebt. Die Wände des Kastens öffnen sich, und er ist leer – die Brüder tauchen am anderen Ende der Halle auf, die Menge ist überrumpelt.

Als sie die 9.000 Besucher, am Freitag und Donnerstag waren es in etwa nochmal so viele, von ihrer schmetterlingsförmigen Vorbühne aus begrüßen, dreht einigen schon der Kopf. „Wir haben die Show vor zwei Tagen komplett umgestellt, gestern haben wir sie nochmal neu sortiert“, sagt Andreas. „Mal sehen, wie es heute läuft“.

Multimedia-Offensive und Taschenspielertricks

Wer die Ehrlichs aus dem Fernsehen kennt, erwartet Bombast-Nummern mit pumpen­dem EDM, Funken, Pyro und Metallklirren. Doch die Multi­media-Offensive ist nur eine Hälfte des Programms: Was die Brüder aus Westfalen fast noch besser können, ist, Taschen­spielertricks auf Hallen­größe aufzublasen. Immer wieder mal geht ein Ehrlich ins Publikum, um mit einem Kartendeck oder Ballontierchen eine charmante Eins-zu-Eins-Nummer zu spielen.

Gleich zu Beginn holen sie Sebastian aus dem Publikum auf die Bühne und veralbern ihn wie zwei gewiefte Taschendiebe. Sein Handy filmt derweil auf einem Selfie-Stick alles mit, was das Versuchsobjekt nicht merkt – die Halle lacht wissend mit den Zauberern. Doch dann lässt Andreas das Handy verschwinden und Chris zukommen, der auf einmal hinten im Saal sitzt – wie dieser Vegas-mäßige Twist funktioniert, kann sich nun nur Sebastian auf seinem Handy anschauen, der Rest der 9.000 muss, wie immer, raten.

Riesen-Illusionen in der Tui-Arena

In der Vergangenheit haben die Ehrlichs Bahnschienen per Hand verbogen, Monstertrucks herge­zaubert und sich gegenseitig zersägt. Solche Riesen-Illusionen fahren die Brüder auch im neuen Programm auf: Chris wird mit einem überdimensionierten Revol­ver durch die Halle geschossen, Andreas zaubert unter Feuer und Flammen einen goldenen Sportwagen auf die Bühne, dazu brettert Rammstein aus den Boxen.

Zur zweiten Hälfte scheinen die Zauberer gar in einem Helikopter auf der Bühne zu landen. Unter dem Namen „Kunststücke“ läuft das bei den Ehrlichs, die Illusionen sind explizit Resultat erhabener Handwerkskunst statt übernatür­licher Kräfte.

Am eindrucksvoll­sten beweist das der Trick, mit dem die Ehrlichs einst den Durchbruch schafften: Aus einem riesigen Ipad steigt unter Nebelkanonen erst Andreas in eine hölzerne Box, dann kommt Chris auf einem Motorrad hinterhergefahren – solche Kaliber verteilen die Ehrlichs lapidar an die staunende Menge.

Von Lilean Buhl