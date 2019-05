Endlich frei: Nach Jahrzehnten im Pflegedienst wandert eine coole Seniorin in die Highlands. „Edie – Für Träume ist es nie zu spät“ (Kinostart am 23. Mai) erzählt eine klassische Wohlfühlgeschichte. Hauptdarstellerin Sheila Hancock ist so schroff wie die schottische Landschaft.