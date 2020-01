Dota rettet im Pavillon ein wenig die Welt

Hannover

Einmal guckt Dota im Pavillon an sich herunter, am engen roten Pullover, dem ausgestellten Rock, den kniehohen Stiefeln, und sagt: „Sieht ein bisschen aus wie einer 70er-Jahre-Superheldinnenkostum – mal sehen, ob es Superheldenkräfte verleiht.“ Ein Scherz. Aber ein wenig die Welt retten will sie schon.

Dota, die selbsternannte „Kleingeldprinzessin“, Liedermacherin und wunderbare Liedtexterin, die mal kleiner anfing als im ausverkauften großen Saal des Pavillons. An ihren ersten Auftritt im Asia-Restaurant während der Expo erinnert sie, an Konzerte bei Feinkost Lampe und im Bei Chez Heinz. Nur wenige andere deutsche Musikerinnen verbinden so gekonnt Witz und Wärme wie. Judith Holofernes vielleicht noch, aber die denkt verästelter.

Ein Knäuel voller Möglichkeiten

Visionen von der „Stadt am Meer“ breitet Doto aus und einem Neujahr, das die alte Zeit „Unterm Schnee“ begräbt. Die Zukunft ist groß, „ein Knäuel voller Möglichkeiten“, wie es in „Astronaut“, einer ihrer Zugaben, heißt. Machen wir das Beste daraus.

Zwei Lieder spielt sie von ihrem nächsten Album voller Gedichtvertonungen, das im April erscheinen soll, und zwei noch neuere, die nicht einmal Namen tragen. Sie schreibe halt nicht für die Schubladen, sagt sie. Sie denkt ja auch nicht in ihnen. Im Gegenteil: Sie strahlt eine kindliche Offenheit aus, an der nichts Naives ist, nur Ehrlichkeit. „Du bist nicht meine große Liebe, du bist mein Zeitvertreib“, singt sie in „Prinz“, abgeklärt und verträumt zugleich.

Frappierend tanzbar

Selbstvergessen klingt das, und selbstvergessen tanzt sie auch, ansteckend verzückt von der eigenen Musik. Sie hat die Elektronik für sich entdeckt, hat auch den älteren Stücken ein frappierend tanzbares neues Gewand spendiert. In „großer Besetzung“ tritt sie an: Die Band ist auf dieser Tour von vier auf sechs Mitglieder angewachsen. Der Ansatz bleibt ein globaler. Ein Tango mündet unvermittelt in Indiedisco. Flamenco schleicht sich ebenso an wie Chanson und Fado.

Gut zwei Stunden spielt Dota. Am Ende können Musiker und Publikum sich kaum voneinander trennen. Da hat die verhinderte Superheldin die Welt für einen Abend doch glatt ein bisschen schöner gemacht.

