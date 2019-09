Doris Dörrie lebt das Schreiben

Hannover

Doris Dörrie liest im Kinosaal des Künstlerhauses: Das passt zu der Schriftstellerin, die gleichzeitig eben auch Filmemacherin ist. Und es ist notwendig, da der eigentliche Leseraum des Literaturhauses nicht die etwa 180 Besucher aufnehmen könnte, denen der Kinosaal Platz bietet – voll ist es, wenn Dörrie, im Gespräch mit Gabriela Jaskulla, eine Anleitung zum autobiografischen Schreiben verspricht.

„Leben, Schreiben, Atmen“ heißt ihr neues Buch, denn es ist ihre tiefe Überzeugung: „Wir alle sind Fiktion, wir glauben es nur nicht.“ Jeder Mensch stecke voller „unvergleichbarer Erinnerungen“, das biete Inspiration für ganze Romane. Um das zu beweisen, soll das Publikum mal drauflosschreiben: Zehn Minuten, ohne Pause und ohne nachzudenken, eine Strategie, die Dörrie überall auf der Welt in Creative-Writing-Kursen lehrt und selbst praktiziert. „So zu schreiben, verankert im Leben“, sagt sie. Draußen prasselt der Regen, zehn Minuten kratzen Bleistifte auf Papier, und es entfaltet tatsächlich eine therapeutische Note – ob Blödsinn herauskommt oder große Kunst, ist diesem Prozess untergeordnet.

Lesen Sie hier: „Nicht verzagen, einfach machen“ – Doris Dörrie im Interview

„Alles kann inspirieren“

Für Dörrie ist das „Abtauchen“ aus den alltäglichen Gehirnwindungen eine Bedingung für das Schreiben. Schon Marcel Proust habe über unfreiwillige Erinnerungen gesprochen, die man mit dem Schreibfluss herausfordere und die essenziell seien für die Literatur. Proust übrigens schrieb sein Lebenswerk mit Pelzmantel bekleidet im Bett zu Ende. Und während Thomas Mann über Jahre jeden Tag um die selbe Uhrzeit sein Schreibzimmer betrat, schrieb Mary Shelley den „Frankenstein“ in einer Nacht – das Wie des Schreibens ist ebenso vielfältig wie das Was.

Alles könne inspirieren, sagt Dörrie, solange es das eigene Leben und die Erinnerung aktiviert. Aus ihrem Buch liest sie Passagen vor, die in ähnlichen Zehn-Minuten-Spurts entstanden sind, spricht nebenbei über den finanziellen Druck beim Filmemachen („Schreiben kostet kein Geld, das fand ich immer großartig“) und lacht über ein Zitat Martin Walsers, der in pathetischen Worten „den Mangel“ als Ursache alles Schreibens sah. „Im Gegenteil“, sagt Dörrie. Gerade der Reichtum an Erfahrung, der in jedem stecke, sei Grund genug, den Stift aufs Papier zu setzen.

Im Kino im Künstlerhaus läuft eine Werkschau mit Filmen von Doris Dörrie. Mehr erfahren Sie hier.

Von Lilean Buhl