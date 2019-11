Dittsche quasselt im Theater am Aegi

Hannover

Ganz zum Schluss, nachdem sich Dittsche zweieinhalb Stunden verplaudert hat, meldet sich kurz Olli Dittrich zu Wort. Ganz früher, erzählt er, bevor seine Kunstfigur aus der Eppendorfer Grill-Station mit 28 Staffeln im WDR zur Kultfigur wurde, habe er mit Dittsche schonmal deutsche Theater bespielt. „Da waren im Saal manchmal weniger Leute als auf der Bühne“.

Viel Überzeugungsarbeit war nötig, doch 30 Jahre und einen Grimme-Preis später hat sich der arbeitslose hanseatische Alltagsphilosoph einen festen Platz im deutschen Humor-Olymp erquasselt – das Theater am Aegi ist mit 1200 Besuchern ausverkauft.

„Das perlt!“

Mit einer Aldi-Tüte voller Leergut, die farblich so gut zum Bademantel passt, kommt er auf die Bühne – rote „Schumiletten“ an, eine rote Jogginghose darüber, der Dittsche-Dress eben. Eingewöhnungszeit braucht es kaum, nach einem Schluck Bier („das perlt!“) stürzen sich Dittsche und seine Jünger in Bewusstseinsstrom aus Kneipen-Talk, Alltagsanekdoten und Binsenphilosophie.

Wie Imbisswirt Ingo morgens die vertrocknete erste Schicht von den Salaten kratzt, Dittsche Grippe mit einem Bad in Hühnersuppe vorbeugt und das nachbarliche Badezimmer kaputtrenoviert – das Absurde und das Banale liegen in Dittsches Welt nah beieinander – und das verbindet sie mit unser eigenen.

Zwischen Weltpolitik und Weltideen

Später geht es um Weltpolitik, Welterbe und Dittsches eigene „Weltideen“: Das Hamsterkarussell ist eine davon, gebaut aus einem alten Plattenspieler – bei 78rpm machte das Haustier leider den Abgang. Irgendwo zwischen Halbwissen und Inselbegabung siedelt sich der Monolog an.

Dittsche ist gerade gut genug über das Weltgeschehen informiert, um es stets mit seinen eigenen Theorien zu verweben. Das führt zu Erfindungen wie der „ Muttifunktionsjacke“, einem Jackett mit Wasser- und Schnapstanks, um der offenbar mangelnden Flüssigkeitsversorgung der Kanzlerin vorzubeugen.

Schildkröte an der Säge

Das Ganze ist zunächst eine fast Shakespeare’sche Leistung im Auswendig-Lernen, die 1200 Zuhörer über zwei Stunden in den Bann zieht. Und es funktioniert auch ohne Imbisstheke und Gesprächspartner, weil hier Fans sitzen, die jede Redensart, jede Geste, jeden Verweis und jede Nebenfigur verinnerlicht haben.

Die Nachbarn Herr und Frau Karger, Gemüsehändler Giovanni und natürlich den 2015 verstorbenen „Schildkröte“ alias Franz Jarnach, dem Dittsche eine ganz eigene Eloge hält: Wie er „an der Säge“ ganz hinten im OBI Poppenbüttel freundlich jedes Brett in Form brachte.

Vor dem Ende singt Dittsche zwei Eigenkompositionen: In einem geht es um Picasso und Van Gogh, im anderen um Dieter Bohlen. Manche Menschen können alles zu ihrem Thema machen. Und Dittsche ist ihr Mentor.

Von Lilean Buhl