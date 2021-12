Hannover

Das Theater beginnt vor dem Theater: 13 Personen haben sich vor dem Eingang zur Commedia Futura in der Eisfabrik aufgestellt. Sie tragen weiße Overalls und weiße Masken und halten weiße Blätter vor sich in Brusthöhe. Auf den Blättern steht zwölfmal das Wort „Freiheit“, und einmal das Wort „Würde“.

Um welche Freiheit geht es hier? Die Freiheit, auf der Autobahn so schnell zu fahren, wie man will? Die Freiheit, nach Belieben, sagen wir mal, Walfleisch zu essen? Die Freiheit der Rücksichtslosen? Oder sollte der Protest etwas mit den Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie zu tun haben? Geht es um die Freiheit, sich nicht impfen zu lassen? Ist die Freiheit, andere zu gefährden, gemeint? Auf Anfrage bleiben die Overallleute merkwürdig stumm. Sie wollen protestieren, aber erklären wollen sie ihren Protest nicht. Der Ruf nach Freiheit, ohne zu benennen, welche Freiheit denn genau gemeint ist, ist allerdings banal und unterkomplex.

„Freiheit ist doch etwas sehr Schönes“

Auch Wolfgang A. Piontek, der Co-Regisseur der Tanztheaterproduktion „Wally & Egon“, die an diesem Abend Premiere hat, bleibt merkwürdig vage. „Freiheit ist doch etwas sehr Schönes“, sagt er und erklärt, dass der Protestaufmarsch vor dem Theater nichts mit dem Tanztheater zu tun habe, das an diesem Abend hier uraufgeführt werden soll. Auch habe die Commedia Futura den Aufmarsch der Freiheitsbeschwörer nicht finanziert. Aber das Theater hat eben auch nicht von seinem Hausrecht Gebrauch gemacht und die stummen Demonstranten des Grundstücks verwiesen.

Das Problem ist, dass die weißen Gestalten mit ihren Freiheitsplakaten nicht klar sagen, was sie meinen. Darf man ihnen unterstellen, dass sie der Wissenschaft misstrauen, dass ihnen ihr Glauben und Meinen, ihr Gefühl und ihre Wehleidigkeit wichtiger sind als der Rat von Ärzten und Virologen? Darf man ihnen unterstellen, dass sie nicht begreifen, dass der Schrei nach Freiheit in einem Land wie Deutschland für Menschen in anderen Ländern der Welt zynisch klingen muss? Es ist schwierig. Sie geben ja keine Antworten. Sie sind ja zu keinem Gespräch bereit. Sie rufen nur nach Freiheit.

Man spürt die Nervosität

Das Tanztheater (inszeniert von Wolfgang A. Piontek und Ferenc Fehér) findet im Keller der Eisfabrik statt. Der kleine Saal, der etwa 90 Personen fasst, scheint zu weniger als 70 Prozent gefüllt zu sein. Insofern gelten hier die 2G-Regeln: Zutritt darf nur bekommen, wer vollständig geimpft ist oder genesen. Wer will, kann seine FFP2-Maske am Platz absetzen. Viele behalten ihre Maske auf.Vom Betrieb einer Lüftung ist nichts zu hören und zu spüren. Denn es gibt sie nicht. Es soll aber eine Tür offen gestanden haben, um den Luftaustausch zu gewährleisten.

Spiel im Kellerraum

In dem Stück geht es um das Verhältnis des Malers Egon Schiele zu seinem Modell (und seiner Freundin) Wally Neuzil. Die Tänzerin Karolina Paczkowska, die mit ihrem Partner Jakub Pewinski auf der Bühne steht, tanzt hingebungsvoll und wild. Und sie tanzt nicht nur, sie schreit auch und stöhnt und keucht und lacht. Zwischen der Bühne und erster Reihe gibt es keinen Abstand. Die Zuschauer hier sitzen in einem mächtigen Aerosolnebel. Man hofft, dass die Tänzerin geimpft und vor der Vorstellung auch getestet wurde.

Später bestätigt der Regisseur, dass es bei den Proben und vor der Premiere regelmäßig Tests gegeben habe. Und dass die Tänzerin geimpft sei. Wie schön, dass sie das offenbar nicht als Einschränkung ihrer Freiheit aufgefasst hat.

Von Ronald Meyer-Arlt