Dieses Wintervarieté gibt „Impulse“

Eine ganz Wand voller Trommeln, große dabei für mächtige Paukenschläge, kleine Taktgeber, Griffe dazwischen, um sie zu erklimmen und noch in höchsten Höhen dem Pulsschlag des modernen Varieté nachzuspüren. So also sieht es aus, das Bühnenbild von „ Impulse“, dem Programm des Wintervarieté 2019, das am 23. November in der Orangerie Premiere feiert.

„ Impulse“ gab es schon einmal. 2016 feierte es im GOP Hannover Uraufführung, wurde daraufhin zweieinhalb Jahre lang landesweit gezeigt und avancierte zum erfolgreichsten deutschen Varieté-Programm und – nach „Wet“ ( Wintervarieté 2016 – zum zweiterfolgreichsten GOP-Programm überhaupt.

Eine ganz besondere Atmosphäre

„ Impulse“ hat sich seither stetig weiterentwickelt und tut es noch. Die Macher sind sich sicher, dass es in der Atmosphäre der Orangerie 2019 noch einmal eine ganz andere Wirkung erzielen wird. „Wir spielen direkt in den Raum hinein – ich glaube, dem wird man sich nicht entziehen können“, sagt der hannoversche Artist Chris Myland, der mit seinem Bühnenpartner Dennis MacDao „ Impulse“ choreografiert – Regie führt der Klangkünstler Nikos Hippler.

Myland verspricht eine „Reise durch die Emotionen“ – verstärkt dadurch, dass „ Impulse“ 90 pausenlose Minuten lang ohne Worte auskommt und nur auf die Kraft von Klang und Körperkunst setzt. „Beats, Dance & Body Art“ sei das Motto. Es ist eine der intensivsten Shows, die wir je produziert haben“, so Hannovers GOP-Chef Dennis Bohnecke bei der Programmvorstellung auf der Probenbühne am Alten Flughafen.

Schon 10.000 Karten verkauft

Die Hannoveraner wissen das offenbar zu schätzen: Bereits jetzt sind 10.000 der 30.000 Karten für die 63 anberaumten Shows verkauft – nicht schlecht für eine Veranstaltung, die einst, im Jahr 2004, als „Schnapsidee“ begann, so der damalige Kulturdezernent Harald Böhlmann, dem ein winterliches Kleines Fest vorgeschwebt war: „Nach Herrenhausen ging damals im Winter kein Mensch; es ist eine riesige Erfolgsgeschichte geworden.“

Das Wintervarieté habe inzwischen in der Szene eine weltweite Strahlkraft, so Bohnecke: „Wir geben aus unserer kreativen Keimzelle in Hannover Impulse für die ganze Szene. Und so dynamisch wie in diesem Jahr war es noch nie.“

Das Wintervarieté „ Impulse“ läuft vom 23. November bis 12. Januar in der Orangerie Herrenhausen. Karten kosten je nach Kategorie und Veranstaltungstag zwischen 36 und 55 Euro. Mehr Informationen finden Sie hier.

