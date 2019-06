Hannover

Howard Arman, musikalischer Leiter des Stücks, und zum zweiten Mal Gast in Hannover, freut sich über die Herausforderung, diesen Meilenstein der Gattung auf die Bühne zu bringen. „Obwohl das Stück bekannt ist, wird es nicht allzu oft gemacht“, sagt Arman, der ein Fan von Monteverdis letztem Werk ist – ein Stück aus der „ersten großen Blüte der Oper“, wie er sagt.

Also kommt Arman, der sonst den Chor des Bayrischen Rundfunks leitet, noch einmal an die Staatsoper, auch Inszenator Ingo Kerkhof ist gerne als Gast in Hannover: Vor 13 Jahren brachte er hier Monteverdis Erstling „L’Orfeo“ auf die Bühne.

Wie rollt man einen einst klischeelosen Klassiker nach 350 Jahren frisch auf? Originaltreue bei Vermeidung von Altbekanntem ist gefragt: „Das Orchester im Graben ist ein Klischee“ sagt Arman über das Stück, das am 7. Juni Premiere feiert. Deshalb sind die Musiker mit auf der Bühne (der Leiter sitzt am Cembalo) und die Sänger nah am Publikum.

Gesungene Poesie

Im Frühbarock kam der Komponist in der Rangordnung hinter dem Bühnenbilder, Choreografen und Texter, erklärt Arman. Monteverdi musste sich also nach vielen Köpfen richten – unter anderem auch nach den adligen Auftraggebern der Stücke. Entsprechend seine, wie Arman sagt, „unfassbare Fähigkeit, Texte zu vertonen“ – in der „Poppea“ singen die Darsteller Poesie, und jeder Silbe wird ein ähnlicher Platz eingeräumt: Kein Warten auf Kadenzen, keine altbekannten Tonabfolgen, um Stimmungen zu suggerieren – jeder Sänger, sagt der Leiter, „ist frei, seine Poesie zu entfalten“.

Die Übertitel, um ihre Wichtigkeit zu unterstreichen, sind knapp oberhalb des Bühnenbilds angebracht, anstatt oben im Saal zu schweben. Die Kulissen sind knappgehalten, und auch eine pompöse Instrumentation wollte Arman vermeiden: „Es geht um Stringenz.“ Fünf Streicher, eine Violone und neun Continuo-Instrumente bilden ein „buntes Akkordfundament“, was die Farben den ganzen Abend wechsele – mit Soli und Instrumentalpassagen, die Arman teils selbst zum Stück hinzukomponiert hat. Barocke Instrumente, wie die Theorbe (eine Laute mit Überlänge), können die Besucher also auch bestaunen.

Zwischen Amor und Nero

Während die Musik sich auf das Wesentliche konzentriert, schweift das Libretto aus: Die „Poppea“ vereint Mythologie, antike Geschichte, Philosophie und Machtspielchen in ihrem Text. Für die Premierengäste im 17. Jahrhundert war es ungewöhnlich, historische Figuren anstatt nur Hirten und Götter auf der Bühne zu sehen. Das Stück beginnt zwar mit einem Zwist unter Amor, Fortuna und Virtù, doch im Mittelpunkt stehen Kaiser Nero und seine Frauen (die in echt Poppäa und Octavia hießen) – selbst der stoische Philosoph und Rhetoriker Seneca hat einen wichtigen Auftritt.

Die antiken Konstellationen erinnern an Shakespeares Adaptionen historisch-bekannter Stoffe, das Machtstreben, die höfischen Intrigen und Komplotte sind Machiavellis Staatsphilosophie in Aktion: Vor allem die Frauen handeln kühl und zielbewusst, anstatt sich, wie in späteren Epochen, als Spielbälle der Männer zufriedenzustellen.

Um das Klangbild des Originals zu wiederzugeben, behält man einen Geschlechtertausch der Neuzeit bei: Monika Walerowicz und Julie-Marie Sundal singen die Sopranstimmen des Kaisers (der im Stück Nerone heißt) und des gehörnten Liebhabers Ottone, Sung-Keun Park übernimmt die Rolle zweier Ammen: Eine passende Stimmlage war für die barocke Oper wichtiger als ein passendes Rollenbild – was heute unkonventionell scheint, war vor 350 Jahren ein zusätzlicher Anreiz für die neue Gattung Oper.

Von Lilean Buhl