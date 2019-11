„Die drei ???“ live in der Tui-Arena

Hannover

Das Versprechen, das im Programmheft von „Die drei ??? und der dunkle Taipan“ in der Tui-Arena gemacht wird, klingt verhalten: „Heute Abend ist alles ein bisschen anders als neulich beim Hörspiel-Hören zum Einschlafen.“ Das will man doch hoffen.

Obwohl: Das mit dem Einschlafen ist vielleicht Kern der Anziehungskraft, den die drei Hörspiel-Detektive seit vier Jahrzehnten auf Kinder und Jugendliche – und alle, die diese Zeit bewahren wollen – ausüben: Die Kult-Kassetten aus dem Europa-Verlag sind vertraut und bewährt wie die liebste Kuscheldecke, und gleichzeitig spannend genug, um die Zeit vor dem Wegdriften in die Träume täglich zu versüßen.

Knarzen und Klimpern

Die Jubiläums-Tour, bei der 10.000 „???“-Fans die Tui-Arena ausverkauft haben, ist so etwas wie das Rooftop-Konzert der Beatles. Die drei Originalsprecher auf einer Bühne, das ist für die Fanbase schon die halbe Maut zum Kartenkauf. Oliver Rohrbeck (1. Detektiv Justus Jonas), Jens Wawrczeck (2. Detektiv Peter Shaw) und Andreas Fröhlich („Recherchen und Archiv“-Mann Bob Andrews) sind seit Katalognummer 1 die Stimmen in den Kinderzimmern.

Sie stehen im Zentrum der Bühne, den Text in der Hand, dezent mimisch mitspielend – wohl so, wie sie es im Studio machen würden. Eingerahmt werden sie von zwei Geräuschemachern: Valentin Rövenstrunck bedient die Computer, Synths und Konsolen für Musik und Effekte, Jörg Klinkenberg, umgeben von einem wahren Fundus an analogen Geräuschquellen, spielt alles live, was geht – Schritte, knarzende Türen, Fahrradgeklimper.

Sicheres Gespür

Erzähler Michael Prelle treibt die Handlung voran, Katrin Fröhlich, Tim Grobe und Matthias Keller übernehmen mehrere Nebenrollen – natürlich mit den bekannten ???-Stilmitteln: Beknackte Akzente, gackernde Bösewichter, die Cliffhanger, die nach einer kurzen Pause vom Top-Detektiv Justus wegerklärt werden. Ein paar effektive visuelle Tricks belohnen diejenigen, die nicht die Augen zumachen.

Nah dran: „Die Drei ???“ in der Tui-Arena. Quelle: Tim Schaarschmidt

Was ist nun dieser Taipan? Das fragen sich anfangs auch die Detektive, in deren Zentrale sich eine Flaute eingestellt hat. Doch als ein Auftraggeber aus dem Staatsgefängnis mit einer verschlüsselten Botschaft anruft, geht es plötzlich schnell. Auf einem Friedhof, in einem Geisterhotel und auf einer Vernissage können die Detektive und ihre Sprecher ihre Stärken zeigen: Jonas ist die Spürnase, Shaw der Angsthase, Andrews die ruhige Natur – ihre Rollen haben die Schauspieler verinnerlicht, mit souveränem Gespür dafür, wie sich die Jungs in jeder Situation verhalten würden.

Durch die vierte Wand

Im Drehbuch, das Fröhlich aus Ideen von „???“-Autor Hendrik Buchna realisiert hat, ist Platz für Verweise auf die Franchise-Geschichte und Reflektionen, die die vierte Wand brechen. „Wir sind 16“, sagt Andrews auf eine Frage nach Volljährigkeit, „aber das schon seit 40 Jahren“. Die in jedem Hörspiel zeremoniell zelebrierte Kartenüberreichung bekommt wissenden Applaus.

Kai Schwinds Inszenierung packt erst am Ende die große Kulisse aus. Vorher ist der Abend eine besondere Audio-Erfahrung: Als ein Geist seinen effektvollen Auftritt hat, wird die Arena in Millisekunden mit Nebel, 360-Grad-Sound und Video-Jump-Scare auf Schlafzimmergröße geschrumpft – empfindliche Naturen hätten zuhause spätestens jetzt auf die Stopp-Taste gehauen.

Auf dem Schrotthof

Nur selten verrennen sich Handlung oder Aufmachung. Werkstatt-Effekte im Surround-Sound, wann immer die Detektive ihre Zentrale aufsuchen, sind zwar realistisch (im „???“-Universum ist ein Schrotthof nebenan), aber somit auch nervtötend. Und Regenwald-Atmo im kalifornischen Kings Canyon wirken beruhigend, aber unrealistisch. Das sind Lappalien, die letztlich keinen vom Genuss abhalten.

Auch weil es die Story in sich hat – am Ende stehen die drei ??? einem alten Feind gegenüber und wähnen sich kurz vor dem Verderben. Prädikat beim Schlussbeifall: Irgendwo zwischen dem „Todesflug“ (Folge 92) und dem „Gespensterschloss“ (Folge 11). So gut eben, dass man es immer wieder hören will.

Zusatztermin in der Tui-Arena am 11. März 2020. Karten (25 bis 55 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops.

Von Lilean Buhl