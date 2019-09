Die drei Konstanten des Schauspielhauses

Hannover

Am 13. September eröffnet Laura Linnenbaums Inszenierung von Philip K. Dicks „Zeit aus den Fugen“ die erste Spielzeit von Intendantin Sonja Anders. Vieles hat sich geändert. Vom alten Ensemble sind nur drei Spieler geblieben: Wolf List, Mathias Max Herrmann und Philippe Goos. Hier erzählen sie, wie sie den Wechsel erleben.

Philippe Goos

„Das Beste, was einem passieren kann, ist doch ein Neuanfang. Ich habe – allein durch die baulichen Maßnahmen – das Gefühl, an einem neuen Haus zu sein, ohne die Stadt wechseln zu müssen – das finde ich luxuriös.

Der einzige schizophrene Moment war, als wir in der vergangenen Spielzeit das erste große Treffen mit dem neuen Ensemble hatten und gegenüber die alten Kollegen zur Vorstellung kamen. Das war für mich gefühlsmäßig der härteste Tag. Das ,Burn’-Festival hat geholfen; da hatte ich das Gefühl, man hat etwas gemeinsam gut abgeschlossen. Danach konnte ich mich auch öffnen für das Neue. Für mich ist das ein sehr schöner Übergang.

Man kann in dieser Stadt wunderbar Kunst machen, ohne Sorgen oder Ängste. Ellenbogenmentalität habe ich an diesem Theater noch nicht erlebt. Und das führt zu einer großen Unaufgeregtheit.“

Philippe Goos, Jahrgang 1980, studierte bereits in Hannover Schauspiel. Nach ersten Gastengagements wurde er 2006 Mitglied des Ensemble unter Wilfried Schulz. Er spielt ab 9. Oktober in dem Stück „The Writer“.

Mathias Max Herrmann

„Das Gesicht des Hauses ändert sich, aber die alten Geister stecken noch drin. Neulich dachte ich, neben mir steht Henning Hartmann, aber er ist ja gar nicht mehr da.

Ich will mich selber überraschen. Das passiert jetzt schon. Ich bin neugierig auf das, was kommt. Als damals die Frage aufkam, wie es weitergeht mit mir, war ich sehr unaufgeregt und habe geguckt, wie die ersten Kontakte laufen, und die waren sehr angenehm. Was gesagt wurde – weniger Ironie zum Beispiel und weniger Krach –, das hat mir sehr zugesagt. Das entsprach auch meinen Bedürfnissen.

Die größere Nähe zwischen Schauspiel und Oper bedeutet ein großes künstlerische Potenzial. Beim Hoffest habe ich zum Beispiel am Nachmittag etwas im Opernhaus gemacht. Und bei den Gesprächen mit der Dramaturgie dort merkt man, dass auch die sich neu sortieren. Durch solche Zusammenarbeiten beginnt man, neu über den Beruf und das Spielen an sich nachzudenken. Und dadurch wird man über seine Grenzen gestoßen.“

Mathias Max Herrmann, Jahrgang 1966, startete 2009 in Hannover. Er spielt ab 8. November in„Nackt über Berlin“.

Wolf List

„Die Chance, bei so einem großen Umbruch wie jetzt Dinge zu verändern, ist groß. Ich finde es toll, dass man es auch macht. Oft gibt es eine Divergenz zwischen dem, wofür man auf der Bühne einsteht – paritätischer zu sein, diverser zu sein zum Beispiel –, und dem, was hinter den Kulissen passiert. Bis jetzt ist hier aber alles von großer Offenheit geprägt.

Hier weht einem ein frischer Wind um die Ohren. Bisher macht es großen Spaß, die Leute kennenzulernen. Das Wichtige für mich war: Es wird ein Ensembletheater gesucht; das war auch vorher schon so. Und nicht, dass jeder sagt: ,Ich will Schauspieler des Jahres werden.’ Man hat schon jetzt bei ,Platonowa’ das Gefühl: Diese 13 Leute auf der Bühne sind ein Ensemble. Ich will Lust bei der Arbeit haben, auch künstlerische Lust. Und die habe ich.

Hier wurde von Anfang an versucht, auch den Wechsel so offen wie möglich zu gestalten. Und wir drei haben auch gleich eine Liste gemacht, welche Orte in Hannover man aufsuchen sollte, wenn man zum Beispiel etwas Gutes essen möchte.“

Wolf List, Jahrgang 1955, ist seit 2005 im Ensemble. Ab 15. September ist er in „Platonowa“ zu sehen.

