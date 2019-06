Hannover

„Untold Stories disappear“ – Geschichten, die nicht erzählt werden, verschwinden: Das steht auf den Jutebeuteln, die im Schauspielhof verkauft werden. Es ist quasi das Motto des nun eröffneten Festivals Theaterformen 2019.

Bis 30. Juni gibt es nun wieder an diversen Spielstätten das Theater der Welt in Hannover zu entdecken. Das Besondere: Sieben der 14 gezeigten Produktionen sind in Hannover und mit Hannoveranern entstanden. „200 Menschen haben Platz geschaffen in ihrem Leben“, sagte Festival-Leiterin Martine Dennewald zur Eröffnung.

Es lohnt sich, diesen Menschen zuzuhören: Tua und Ulrich zum Beispiel. Die beiden Hannoveraner sind Teil geworden der Videoinstallation „Death and Birth in my Life“, wie auch die ehemalige Schauspiel-Dramaturgin Rania Mleihi und die Journalistin Hanna Legatis sowie 50 andere Paare in aller Welt. Staub lässt sie jeweils zu zweit in Dialog treten und filmt sie dabei. Zehn dieser Gespräche sind nun noch bis Freitag quasi ganztägig im Theatermuseum zu sehen.

Tua hat vor wenigen Monaten seine Frau verloren, und man sieht ihm dabei zu, wie er voller Schmerz das Erlebte beschreibt, sieht auch den Freund Ulrich, der ihn zu begleiten versucht. Bemerkenswerte Sätze fallen, „Das Schöne war um ein Vielfaches schöner im Angesicht des Endlichen“ zum Beispiel. Ein filmisches, sehr intimes und damit unbedingt theatrales Langzeitprojekt. Auch vom Leben nach dem Tod kann man erzählen, und es ist ein Geschenk.

Was für ein Radau ist dagegen ist das offizielle Eröffnungsstück im Schauspeilhaus: „Lokis“ vom polnischen Regisseur Łukasz Twarkowski. Dennewald hat dieses Stück, das konsequent mit audiovisueller Überforderung arbeitet, im litauischen Vilnius gesehen, wie auch der scheidende Schauspielintendant Lars-Ole Walburg. Er ließ Twarkowski in der vergangene Spielzeit in Hannover „Es war einmal ... das Leben“ inszenieren. Dennwald hat gleich „Lokis“ eingeladen.

Die Bässe wummern, die Live-Videos fahren Attacke: Die Hannoveraner waren vorgewarnt; vielleicht blieben daher doch etliche Plätze im Schauspielhaus frei. Twarkowski erzählt vorgeblich drei Geschichten über fatalen Kontrollverlust, erfundene und authentische. Er erzählt von Wahrheit und Lüge, multiperspektivisch – und am Ende nicht drei Geschichten, sondern ganz viele nicht drei Geschichten, sondern ganz viele und am Ende keine. Strapaziös.

„Ist das noch Bohème oder schon die Unterschicht?“, singt inzwischen im Theaterhof die Musikerin Christiane Rösinger in einem ihrer „Lieder ohne Leiden“, Geschichten voll frohgemuten Weltschmerzes – Auftakt für den Reigen allabendlicher, kostenloser Freiluftkonzerte im Festival-Rahmen. Es regnet leicht und fühlt sich doch an wie eine laue Sommernacht. Die Besucher werden etwas zu erzählen haben. theaterformen.de

Von Stefan Gohlisch