Sie wollen es wieder wissen: Hannovers erfolgreichster Rock-Export, die Scorpions, gehen im kommenden Jahr wieder auf Welttournee. Auch ein Heimspiel ist dabei: am 17. Juni in der ZAG-Arena an der Expo-Plaza. Dieser Auftritt wird das einzige norddeutsche Konzerte der Hardrocker bei ihrer „Rock Believer“-Tour.