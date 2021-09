Die Rückkehr des Jazz: Hannover swingt wieder

Hannover

Mitten im ersten Lockdown im März vergangenen Jahres haben der Saxofonist Andreas Burckhardt und der Pianist Eike Wulfmeier, Kontrabassistin Clara Däubler und Schlagzeuger Willi Hanne ihre neue Band „Spaces“ gegründet und dabei besonders streng auf Pünktlichkeit geachtet. Viel mehr verabredet haben sie allerdings nicht: Außer auf die Uhrzeit einigte man sich noch auf einen gemeinsamen ersten Ton. Dann legten die vier jeweils in ihren eigenen Wohnungen los.

Das Besondere dabei: Das Quartett verzichtete auf das übliche virtuelle Zusammenkommen per Computer oder Telefon. Die Kommunikation bestand allein in der Vorstellung: Was könnte der oder die andere in der Ferne gerade spielen und wie fügt man die eigene Stimme dazu? Die verschiedenen Antworten wurden in den einzelnen Wohnungen aufgenommen und später zusammengeschnitten. So ist das erste Album mit dem Titel „Together Alone“ entstanden. Nun folgt nach Monaten der Distanzproben das erste gemeinsame Livekonzert: Am 7. Oktober spielt „Spaces“ bei der Jazzwoche der Jazzmusiker-Initiative Hannover.

Lesen Sie hier: „Anatolien goes Jazz“ in der Rampe

„Jazzwoche or not“ – der Name ist Programm

Die besondere Band passt zu einer besonderen Ausgabe des traditionsreichen Festivals. „Jazzwoche or not“ haben die Organisatoren Jörn Marcussen-Wulff und Arne Pünter in diesem Jahr zum Motto gewählt. Inzwischen steht zwar fest, dass es die Jazzwoche vom 2. bis zum 8. Oktober wirklich stattfinden wird. Dass es Konzerte, Filmabende und eine Musikkonferenz geben wird. „Wir freuen uns auch total, dass das alles klappt“, sagt Marcussen-Wulff. „Aber das heißt noch lange nicht, dass alles wieder gut ist.“ Mit dem zweifelnden Motto der Jazzwoche wolle man zeigen, „wie zerbrechlich das ist, was jetzt wieder losgeht“.

Denn die Corona-Zwangspause ist für viele Jazzmusikerinnen und -musiker existenzbedrohend. Nach langen Monaten der Stille gibt es für sie nun endlich wieder Auftrittsmöglichkeiten. In Hannover startet der Jazz-Club bereits in dieser Woche mit dem Programm in den angestammten Kellerräumen auf dem Lindener Berg. Mit viel ehrenamtlichem Engagement hat man den geliebten Spielort möglichst pandemiefest gemacht und die ohnehin gute Lüftungsanlage mit zusätzlichen Filtern ausgestattet.

Lesen Sie hier: Swinging Hannover trotzt Corona

Am 25. September im Jazz-Club: Caro Josée Quelle: Thilo Müller

Auch das Hygienekonzept steht bereits fest: Der Club wird nur zur Hälfte mit Publikum gefüllt und eine besonders strikte 3-G-Regel angewandt. Besucher und Besucherinnen müssen geimpft oder genesen sein oder einen negativen PCR-Test vorweisen, der nicht älter als 48 Stunden sein darf. Die derzeit noch verbreiteten einfachen Antigen-Schnelltests werden dort nicht mehr akzeptiert.

Los geht es am Freitag, 24. September, mit dem Sepalot Quartet um den Münchner DJ Sebastian Weiss. Schon einen Tag später holt Jazzsängerin Caro Josée ihren im vergangenen Jahr abgesagten Auftritt nach. Im Oktober ist dann auch die Jazzwoche mit einem Konzert im Jazz-Club zu Gast.

Lesen Sie hier: Endlich wieder Jazz im Club

„Seitwärts“-Festival vom 17. bis 21. November

Konkurrenz zwischen den Veranstaltern gebe es nicht, sagt Marcussen-Wulff. „Wir können dankbar sein für jeden, der jetzt auch unter schwierigen Bedingungen Auftrittsmöglichkeiten anbietet“, sagt er. Das gilt auch für das zweite hannoversche Jazzfestival: Vom 17. bis zum 21. November kommen für das „Seitwärts“-Festival für Jazz und Avantgarde Stars der Szene wie Klarinetten-Doyen Rolf Kühn oder Saxofonist Tim Berne in die Stadt.

Hauptspielort für beide Festivals ist die Rampe, eine Art Open-Space-Veranstaltungsraum in einem Bürogebäude in der Nordstadt, das die Musiker in den vergangenen Monaten ebenfalls mit viel privatem Engagement ausgestattet haben. Auch bei der Jazzwoche werden neben hannoverschen Musikern wie der Gruppe „Spaces“ zahlreiche nationale und internationale Gäste zu hören sein. Denn vom ursprünglichen Konzept, ausschließlich ein Schaufenster der hannoverschen Szene zu sein, hat man sich längst verabschiedet.

„Wenn hannoversche Musiker in Hannover spielen, ist das natürlich immer sehr schön“, sagt Marcussen-Wulff. Aber wenn man gute Leute aus ganz Europa für das Festival in die Stadt hole, gäbe es hier einen kreativen Austausch: „Das ist ein Mehrwert für unsere Szene und ein nachhaltiges Konzept.“ Denn natürlich hoffen alle, dass es nach dem Neustart in den kommenden Tagen und Wochen noch lange weitergeht mit dem Jazz in Hannover.

Von Stefan Arndt