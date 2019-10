Die Orsons sind nicht zum Spaß da

Hannover

Einen Meditierenden mit Dutt im Vorprogramm hat man auch noch nicht gesehen. Die knapp 1200 Fans der Orsons im Capitol wundern sich nicht, sie sind auch noch sehr mit sich selbst beschäftigt: Geschnatter und Geproste, Vorfreude überall.

„2017, die Reise beginnt“, spricht die weibliche Stimme aus dem Off. Friedrich erhebt sich. Das riesige Maskottchen der Schwaben ist eine Art Fantasie-Motte. Aufgeblasen ist es mindestens fünf Meter hoch, orange thront es mit Flügeln und Tentakeln hinter dem Schlagzeuger. „Ich bin nicht zum Spaß hier“, tönt es im Opener „Grille“. Was so nicht stimmt, auch wenn Friedrich einschüchternd schaut, Spaß haben alle im Capitol vom ersten Beat an.

Mit „Vodka Apfel Z“

Die Orsons sind mit den Masters of Ceremony, also den Rappern, ein Sextett. Dazu passt eine kleine Band mit Schlagzeug, Keyboard und einem DJ. „Vodka Apfel Z“ – „Wir trinken das, wir vergessen das, wir trinken das…“. Diesen Text kann man auch anders verstehen.

Passend zu ihrer Tanzmusik haben Die Orsons Choreografien parat. Deichkind, K.I.Z, und sogar die Fantastischen Vier fallen einem dabei ein. Lustige Verkleidungen und Technoschlumpf-Gesänge, vielleicht auch deshalb.

Rap und Circle of Death

Die Orsons verbreiten Begeisterung und ihre Fans springen gern im Takt. Tua, der Große mit dem Dreitagebart hat Familie in Hannover, also ist es fast ein Heimspiel mit Heimatgefühlen für ihn. „Das Capitol soll heute Abend noch abgerissen werden“, verspricht er.

Mit Balladen wird das allerdings nicht funktionieren. Der Sound ist gut und laut, alle Frequenzen sind vorhanden, die Fans hüpfen den Circle of Death, es wird beharrlich mitgesungen. Frauen- und Männer-Anteil der Besucher halten sich die Waage, für ihre freundliche Feierei gibt es viel Lob von der Bühne: „Es gibt keinen Ärger, alle lieben sich!“

Messe in der „Partykirche“

Vor zehn Jahren haben sich Maeckes, Bartek, Tua und Kaas alias Die Orsons im Schwäbischen gegründet. Handwerklich sind sie sauber, ob mit Elektroklängen oder im Hauptfach Rap. Nun wird die Messe in der „Partykirche“ gelesen, mit „How dare you!“, einem Auszug aus Greta Thunbergs Rede, eingebettet in Technosounds.

Der Rock-Dreikampf – Grounding, Stagediving und Crowdsurfing – wird mit Konfetti-Gewehren begleitet, Die Orsons bringen „Schwung in die Kiste“. „Nimm’s leicht“, so wie man es in Baden Württemberg eben sagt. Das war musikalisch, witzig und herzlich. Viel Beifall nach 100 Minuten Party-Rap.

Von Kai Schiering