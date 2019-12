Die Hooters und der schönste Song der Welt

Hannover

Mit eigenen Songs wie „All you Zombies“ und „Johnny B“ sowie Kompositionen für andere Künstler wie Cindi Laupers „Time after Time“ und Joan Osbornes One of us“ schrieben Eric Bazilian (66) und Rob Hyman (68) von den Hooters Popgeschichte. Dieses Jahr sind sie Gäste der „Night of the Proms“. Ein Interview.

Wie ist es, mit der „Night of the Proms“ zu touren?

Rob Hyman: Es ist schon eine neue Erfahrung: so viele Menschen auf der Bühne, organisiert wie eine militärische Operation. Aber es ist gut. Wir genießen es, und jeden Abend fühlen wir uns noch ein bisschen wohler.

Die beteiligten Künstler sagen oft, es entstehe beinahe so etwas wie einfamiliäres Gefühl. Erleben Sie das auch so?

Eric Bazilian: Es ist wie ein Wolfsrudel (lacht). Aber eben auch wie eine Familie, von Anfang an. Es entsteht eine echte Bindung.

„Es fühlt sich gut an“

Bei Ihrem zweiten Auftritt des Abends singen Sie gemeinsam mit Leslie Clio „Time after Time“, einen Song, den Sie, Herr Wyman, für Cyndi Lauper geschrieben haben. Kannten Sie Leslie vorher?

Hyman: Wir begegneten uns zum ersten Mal am Tag vor der ersten Show.

Es ist einer der größten Songs der Welt. Pink hat ihn in diesem Jahr bei ihrer Stadiontournee gesungen, und es war – zumindest in dem Moment – auch der schönste Song der Welt ...

Bazilian: Es ist immer in jedem Moment einer der schönsten Songs der Welt (lacht). Jetzt singt Leslie ihn, und Rob übernimmt den Part, den er schon auf dem Album gesungen hat.

Wyman: Und Eric spielt seinen Gitarrenpart.

Bazilian: Was ungewohnt ist, weil wir diesen Song in diesem Arrangement das letzte Mal vor 36 Jahren bei der Aufnahme gespielt haben. Aber es fühlt sich gut an ...

„Man braucht eine Melodie und eine Geschichte“

Sie haben damals, vor so vielen Jahren, als eine Independent-Band begonnen ...

Wyman: Und wir sind es wieder. Da schließt sich ein Kreis.

Wie hat sich das Musikgeschäft verändert?

Bazilian: Ein Wort: Internet. Aber Technik ändert sich nun einmal ständig, vom Kassettenrekorder zu elektronisch ausgestatteten Studios bis zur Gegenwart, wo jeder, der einen Computer hat, Musik machen kann. Aber am Ende musst du immer noch dein Instrument spielen und Songs schreiben können.

Wyman: Man braucht eine Melodie und eine Geschichte. Das bleibt.

„Vieles kommt aus der Musik heraus“

Was ist wichtiger?

Wyman: Beide müssen das selbe erzählen; man kann das nicht voneinander trennen. Ich kann keinen großen Song benennen, der einen schreckliche Text oder eine schreckliche Melodie hätte.

Was entsteht bei Ihnen zuerst?

Bazlian: Kommt darauf an. Es ist mal so, mal so. Vieles kommt natürlich aus der Musik heraus; das geht auch schneller. Manchmal ist erst ein Wort da, „Zombies“, zum Beispiel – da entstand der Song wie von selbst.

Wyman: Und „One of us“ hat ungefähr so lange gedauert, wie es braucht, das Lied zu singen. Oft sind es die besten Songs, die so entstehen. Aber nicht nur: Bei „And we Danced“, einem unserer liebsten Lieder, hatten wir erst nur den Refrain und mussten viele, viele Strophen ausprobieren, bis es sich richtig anhörte.

„Die Zusammenarbeit mit den Scorpions war großartig“

Sie haben für etliche andere Musiker gearbeitet, kehren aber immer wieder zu den Hooters zurück – weil es Ihre musikalische Heimat ist?

Wyman: Exakt. Es ist unser Ursprung. Jetzt mit den Proms ist es ein wenig ungewohnt, weil wir zwei nicht unsere eigentliche Band um uns haben. Aber es läuft gut.

Sie haben unter anderem mit den Scorpions und – für die deutsche Version von „Private Emotion“, „Heimliche Sehnsucht“ – mit Heinz Rudolf Kunze zusammengearbeitet. Wie war das?

Bazilian: Die Zusammenarbeit mit den Scorpions war großartig. Und Heinz Rudolf hat mir den Text beigebracht. Wir haben uns einen Tag lang getroffen; ich bin seinem Vater begegnet. Das war ein schöner Tag. Aber meine wichtigste Verbindung zu Hannover ist: Den ersten Spargel meines Lebens habe ich ganz in der Nähe gegessen, in Schwarmstedt.

Das ist die Night of the Proms 2019

Klassik trifft Pop – jedes Jahr: Die „Night of the Proms“ ist ein Dauerbrenner. Das Rezept: Man lädt Gäste aus der Pop- und Rockgeschichte ein, arrangiert ihre Welthits orchestral und unterfüttert das Ganze mit klassischen Evergreens. Stars sind dieses Jahr die US-Rocker Hooters, der Klangkünstler Alan Parsons („Eye in the Sky“) und Al McKay von Earth, Wind and Fire („September“). Deutscher Gast ist die Sängerin Leslie Clio, klassischer Gast die Comedy-Sopranistin Natalie Choquette. Morgen gastiert die Night of the Proms in der Tui-Arena. Es gibt noch Karten (73,25 oder 82,45 Euro) in den NP-Ticketshops.

