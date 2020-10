Die Glocksee bekommt eine Drachenskulptur

Hannover

So ein Drache ist nicht leicht zu zähmen. 300 Kilogramm ist er schwer, 4,70 Meter lang. Drei Anläufe braucht es, ihn per Kran in Position zu bringen. Dann ist es gelungen – und das UJZ Glocksee in der Calenberger Neustadt hat ein neues Wahrzeichen, eine Drachenskulptur.

Drei Jahre hat ihr Schöpfer, Glocksee-Urgestein Oliver Christoph, genannt „OC“, daran gearbeitet, hat das Stahlgerüst geschweißt und mit den Rohrklemmen aus Alu verschraubt, die nun die Schuppen des Ungetüms bilden. Das er freilich als einen freundlichen Geist verstanden haben will: „Es ist eigentlich eine Naga“, sagt OC.

Anzeige

Mit Flammenatem und gleißenden Augen

Nagas sind schlangenartige Schutzgötter aus der hinduistischen Mythologie. In Südostasien bewachen ihre Statuen Tempelanlagen. Und auch die Glocksee-Naga soll böse Geister fernhalten: „Es ist eben auch ein Zeichen in diesen Zeiten von Trump und Bolsonaro“, sagt OC: „Bis hierhin und nicht weiter.“ Daher wurde die Skulptur eben auch in der Einfahrt zum Hof installiert.

Millimeterarbeit: Vorsichtig wird die Skulptur in Position gebracht. Quelle: Rainer Dröse

Verschweißt mit dem Träger, der sie halten soll, wurde sie bereits. In den kommenden Tagen werden noch Strom- und Gasleitungen verlegt. Wenn alles fertig ist, soll die Skulptur leuchtende Augen haben und Feuer spucken können.

„Ohne Corona wäre es noch nicht fertig“

OC engagiert sich seit 1981 er sich im Jugendzentrum, war lange im Vorstand, arbeitet heute nebenher in der Metallwerkstatt auf dem Gelände. Drei Jahre arbeitete an dem Drachen, lange nebenher, immer dann, wenn Zeit war. Davon hatte er, der sein Geld hauptsächlich als Messebauer verdient, in den vergangenen Monaten mehr als genug. Auch diese Branche leider unter der Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen: „Ohne Corona wäre es jetzt noch nicht fertig.“

Nagas sollen Glück bringen. Die Glocksee hat es nötig. Seit Beginn der Pandemie hat gerade einmal eine Veranstaltung auf dem beliebten Gelände stattfinden können: ein Open-Air-Konzert zur Eröffnung des Großraumentdeckertags, finanziert von der Region. Auch in dieser Hinsicht soll die feurige Skulptur aus Altmetall ein Zeichen setzen, erklärt Glocksee-Booker Marc Vogeler: „Wir wollen zeigen, dass man auch in diesen Zeiten geile Sachen machen kann.“

Von Stefan Gohlisch