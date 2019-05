Hannover

Sie tun es schon wieder: „Fury and the Slaughterhouse“ gehen auch im kommenden Jahr auf Tour. Ihre Heimatbasis Hannover sparen sie allerdings aus. Das gab Kai Wingenfelder am Montag auf seiner Facebook-Seite bekannt: „Bevor hier Gerüchte die Runde machen und Fakenews, illegale Videos und anderer unnützer Tüdelüt die Kanäle füllen: ,Ja, wir machen es wieder! Wir können es nicht lassen’“, schreibt Wingenfelder – und damit ist eigentlich schon alles gesagt.

2020 gibt es sechs Konzertzugaben

Wenn man berücksichtigt, dass sich die Band 2008 bereits aufgelöst, danach aber immer wieder mal in der einen oder anderen Form gemeinsam auf einer Bühne gestanden hat, kann man von einem verblüffenden Comeback eigentlich nicht mehr sprechen. Sechs Zugaben sind laut Wingenfelder im kommenden Jahr vorgesehen. Die kleine Sommertour startet am 12. Juni 2020 in Wiesbaden, führt über Mönchengladbach (13. Juni), Trier (18. Juli) Oranienburg (24. Juli, Bad Oeynhausen (7. August) bis nach Creuzburg (8. August). Der Online-Vorverkauf startet am Mittwoch, den 29. Mai, um 10 Uhr.

Von Michael Lange