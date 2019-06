Hannover

Einmal wagt Bruce Johnston einen Luftsprung. Es sieht nicht wirklich grazil aus, eher wie gezieltes Stolpern mit gespreizten Beinen. Der Jubel in der Swiss-Life-Hall ist trotzdem groß. Johnston, Zweitdienstältester der Beach Boys, ist 76, das Gros des Publikums wohl ähnlich. Erstmal besser machen.

Zumal hier echte Legenden auf der Bühne stehen: Die Beach Boys sind Popgeschichte, mehr noch: Kulturgeschichte. Sie sind die Personifizierung des amerikanischen Traums und zwar des besonders sonnenbeschienenen.

Schön, auch wenn es kratzt

Sänger Mike Love ist der einzig verbliebene der Urbesetzung von 1961, Johnston immerhin (wenn auch mit Pause) seit 1965 dabei. Der Rest der Band ist spätgeboren und fügt sich perfekt ein, vor allem in diesem unnachahmlichen Harmoniegesang, der selbst Love etwas rauer gewordene Stimme in höchste Höhen treibt. Life’s an Beach – schön, auch wenn es manchmal kratzt.

Lesen Sie hier: ein Interview mit Mike Love.

Und es war Sommer, von den ersten Takten an: Mit „Do it again“ geht es los, mit „Surfin’ Safari“ und „Catch a Wave“ weiter: Die Taktzahl der Hits, immer in Vierer- bis Sechserpaketen gereicht, ist gewaltig. Die musiklaische Reise reicht von der ersten Single „Surfin’“ bis zum Comeback-Hit „ Kokomo“ von 1988. „Pet Sounds“, ein Mega-Album wie sonst nur „Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band“, kommt natürlich auch zu Gehör. Sogar die Ramones – mit ihrer Beach-Boys-Hommage „ Rockaway Beach“. „Good Vibrations“ und „California Dreamin’“ von Anfang bis Ende des durch eine Pause geteilten Zwei-Stunden-Konzerts.

Die Filme auf der Leinwand illustrieren die Geschichte: Fönfrisuren und fiese Scheitel, Plateau Die Bilder der Bikinimädchen sidn durchweg jüngeren Datums und trotzdem ein wenig aus der zeit gefallen. Sei’s drum: Eine #metoo-Debatte gab es wohl noch nicht in Beach-Boys-Country.

Tue Großes, und rede drüber

Love weiß, wer er ist. Motto: Tue Großes, und rede drüber. Er verpackt es aber sehr charmant, lobt „amazing“ Hannover, erinnert an vergangene Großtaten, an die Zeit, als die Beach Boys und die Beatles in der Publikumsgunst gleichauf waren, und daran, wie er sich damals mit dem Pilzkopf George Harrison beim indischen Guru den Kopf transzendental wegmeditierte. „Pisces Brother“ widmet er ihm.

„God only Knows“ singt Loves Sohn anstelle des 1998 gestorbenen Bandgründers Carl Wilson – Talent liegt deutlich in dieser Familie. Man muss sich um die Zukunft dieser Boys keine Sorgen machen. Gegen 22 Uhr endet die Beach-Party, von Jubel umtost. Die Luft draußen ist lau. Wo war nochmal die nächste Strandbar?

Von Stefan Gohlisch