„Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“, der Alleingang von Antilopen-Gang-Mitglied Danger Dan, war einer der Überraschungserfolge des Jahres – und das erste Album auf dem bandeigenen Label Antilopen Geldwäsche. Zu Heiligabend erscheint nun der „Antilopen Geldwäsche Sampler Nummer 1“. Wie sich das anfühlt, erzählt Rapper Koljah (35) im NP-Interview.

Wir beide haben vor bald sieben Jahren zuletzt miteinander gesprochen. Damals war „Beate Zschäpe hört U2“ recht frisch. Jetzt heißt es in Ihrem Song „Nazis rein“ auf dem Sampler „Doch vielleicht hört Beate Zschäpe heute Antilopen Gang“. Schließt sich ein Kreis?

Der Song damals hat uns eine ungeahnte Reichweite beschert, weil es damals relativ ungewöhnlich war, dass so ein Song erscheint, erst recht von einer Hip-Hop-Band. Der Tenor war: „Oh, es gibt ja doch noch politischen Rap. Und guck ’mal, die sprechen Sachen an, die sonst keiner anspricht.“ Natürlich gab es schon vor der Antilopen Gang politische Rap-Musik. Nur war das in dieser Zeit nicht mehr so präsent.

Das hat sich geändert…

Genau. Es wurde gängiger. Auch Gangstarapper wie Haftbefehl und Xatar haben Songs gegen die AfD gemacht. Als wir damals über Leute wie Ken Jebsen oder andere Verschwörungstheoretiker gerappt haben, mussten wir noch viel erklären, wer oder was das ist und warum wir das nicht gut finden. Mittlerweile kriegt man an jeder Straßenecke hinterhergerufen, dass Aluhüte ein Rad ab haben. Die Medien sind voll von kritischen Berichten über Verschwörungstheoretiker. Würden wir heute noch mal ein Lied über dieses Thema machen, fände ich das doch sehr langweilig.

Hinter „Nazis rein“ steht nun auch der Vorwurf, dass man es sich sehr einfach macht, wenn man „Nazis raus“ ruft und denkt, damit sei genug getan.

Wenn man „Nazis raus“ oder „Fuck AfD“ ruft, wird man dafür weitgehend Schulterklopfen bekommen. Man kann sich kollektiv gut finden, wenn man so etwas sagt. Es gibt jedoch Themen, von denen viele Antifaschisten in Deutschland lieber die Finger lassen: islamistischer Antisemitismus, Islamismus, türkischer Rechtsradikalismus. Sich gegen Organisationen wie DITIB oder die Grauen Wölfe zu stellen, erfordert ein bisschen mehr Courage, als zum hundertsten Mal „Fuck AfD“ zu sagen. Für letzteres wird man von jedem Applaus kriegen – abgesehen von der AfD.

„Wir knüpfen genau da an, woher wir kommen“

Wie hat sich die Rolle der Antilopen Gang geändert?

Nach „Beate Zschäpe hört U2“ gab es viele Vereinnahmungsversuche. Man kann sich offenbar gut mit uns schmücken: bisschen provokant, aber das Herz am rechten Fleck … Wir mögen es nicht, vor irgendeinen Karren gespannt zu werden. Wir müssen es nicht dauernd allen recht machen. Und dann macht es Danger Dan mit seinem „Kunstfreiheit“-Song mal relativ vielen Leuten recht, was man an dem unfassbaren Erfolg sieht. Aber ein paar Monate später kommt so etwas wie „Nazis rein“ – und beide Songs stammen aus dem Antilopen-Gang-Kosmos. Ich glaube, wir haben es uns bewahrt, nicht vorhersehbar zu sein.

Die Antilopen Gang hat jetzt ein eigenes Label, hat ein Nummer-eins-Album auf diesem Label, nun den ersten Label-Sampler. Ist das schon Establishment?

Wir haben uns komplett selbstständig gemacht, sind auch unser eigenes Management. Das ist einerseits die Neuerfindung der Antilopen Gang. Aber andererseits knüpfen wir genau da an, woher wir kommen. Mich erinnert das sehr an unsere Anfangszeit, bevor wir bei JKP, dem Label der Toten Hosen, unterschrieben haben. Davor haben wir auch alles komplett selbst gemacht. Und da sind wir jetzt wieder, nur eben auf einem professionelleren Level. Auch bei JKP konnten wir uns verwirklichen, aber jetzt sind die Vögel halt flügge geworden und verlassen das Nest.

Antilopen Gang Die Antilopen Gang, 2009 gegründet, besteht heute aus den Brüdern Daniel und Tobias Pongratz sowie Kolja Podkowik alias Danger Dan, Panik Panzer und Koljah – das vierte Gründungsmitglied, Jakob Wich alias NMZS, brachte sich 2013 um. Nach einer Bandkrise stellten sich die Politrapper neu auf, unterschrieben beim Tote-Hosen-Label JKP und hatten 2014 mit dem NSU-Song „Beate Zschäpe hört U2“ ihren ersten großen Erfolg. Es ging zunehmend von den autonomen Jugendzentren in die großen Hallen. Mit der Single „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ und dem dazugehörigen Klavieralbum landete Danger Dan dieses Jahr einen Nummer-eins-Hit – ein starker Einstand für das neue bandeigenen Plattenlabel Antilopen Geldwäsche.

Gleichwohl sind Die Toten Hosen mit auf dem Sampler drauf.

Genau. Wir wollten auch zeigen, dass wir nach wie vor mit den Toten Hosen freundschaftlich verbunden sind. Und der Song – „Wünsch dir was“ in einer bisher unveröffentlichten Live-Version – ist einer, den wir alle sehr, sehr lieben. Das passte einfach sehr als Abschluss dieses Samplers.

„Wir haben einen astreinen Ballermann-Schlager gemacht“

Was soll nach den Rheinischen Frohnaturen, die vorher zu hören sind, auch sonst kommen?

Genau, da können höchstens die Hosen noch einen drauf setzen (lacht).

Das Cover von „Antilopen Geldwäsche Sampler 1“. Quelle: Handout

Das Album Von bösem Politrap („Nazis rein“) bis – als Die Rheinischen Frohnaturen – beschwipstem Schlager („Bin ich einmal blau“) reicht die Bandbreite auf dem „Antilopen Geldwäsche Sampler 1“. Danger Dan, Panik Panzer und Koljah laden sich Gäste ein wie Max Herre und Zugezogen Maskulin und ehren ihren verstorbenen Compagnon NMZS mit einem Feature. Ein Sampler, der abgeht wie ein Mixtape – ein gutes.

Können Sie kurz etwas zu den Frohnaturen, dieser angeblich total unbekannten Band, sagen?

Uns ist neulich erst aufgegangen, dass wir nie darüber geredet haben, ob wir nun leugnen sollen, dass die Rheinischen Frohnaturen sind. Aber man merkt es eh. Wir haben da einen astreinen Ballermann-Schlager gemacht. Letztlich ist das Lied vor eineinhalb Jahren entstanden, als wir anfangen wollten, neue Songs zu machen. Wir haben uns im Studio getroffen, und irgendwie ist uns nichts weiter eingefallen außer dem. Und so lag dieser Song in der Schublade, passte nicht auf ein Antilopen-Gang-Album – aber auf den Label-Sampler.

„Das muss ein Ende haben“

Es ist der „Sampler 1“. Wann kommt Nummer zwei? Nächstes Weihnachten?

Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Aber wir werden auf jeden Fall nächstes Jahr Musik machen. Es hat sich für uns als hilfreich erwiesen, keine großen Pausen zu machen. Wir haben auch schon ein paar neue Antilopen-Gang-Songs. Irgendeiner von uns schreibt immer etwas.

Und da nun das Fest von „Wünsch dir was“ naht: Was wünschen Sie sich?

Wir wünschen uns vor allem, dass wir endlich die ganzen Konzerte spielen können, die wir seit zwei Jahren verschieben. Das wird langsam zur Last und muss ein Ende haben. Wenn das nächstes Jahr klappen würde, wären wir schon zufrieden.

Antilopen Gang live: am 20. Januar im Capitol. Karten (36,15 Euro) gibt es in den NP-Ticketshops. Das Solo-Konzert von Danger Dan am 13. Mai in der Faust-60er-Jahre-Halle ist ausverkauft.

Von Stefan Gohlisch