Hannover

Schon zum siebten Mal präsentiert „Macht Worte!” einen Team Slam, die Königsdisziplin beim Poetry Slam in der Staatsoper. Mit tosendem Applaus begrüßen die 420 Zuschauer den Auftritt von Jan-Egge Sedelies und Henning Chadde. Das gut gelaunte Moderatorenteam erklärt gewohnt charmant die Regeln der anstehenden modernen Dichterschlacht: Die drei Zweierteams werden mit Jubel und Stimmkarten in zwei Runden vom Publikum bewertet. Wer am Ende die meisten Punkte erhält, verlässt als Siegerteam die Bühne.

Begrüßt werden Poeten und Publikum seitens der Oper von Keith Bernard Stonum, dem Leiter der Musiktheater-Impro-Gruppe Club XL: „Dichter schaffen neue Universen“, ruft er. Und bevor der eigentliche Wortwettkampf losgeht, stimmt der Slammer Friedrich Herrmann die Zuhörer mit zwei sehr unterschiedlichen Texten auf die Veranstaltung ein.

Lesen Sie hier: „Macht Worte“ am Ricklinger Bad

Spenden für Menschen in Not

Unter großem Jubel treten die Teams mit enorm vielfältigen Vorträgen auf. Schon nach der ersten Runde liegen die amtierenden deutschsprachigen Meister im Team-Slam „Wortwin & Slamson“ deutlich vorne. In ihrem Text „Im Zirkus der Cis-Norm“ rufen sie zur Toleranz gegenüber der Vielfalt der Geschlechteridentitäten auf.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit gibt es eine Überraschung. Jürgen Wache, Sprecher des Vorstands der Hannoverschen Volksbank überreicht Sedelies einen Scheck über 5000 Euro für die Weihnachtshilfe der „HAZ“. „Wir runden auf!“, so Wache – die Spendendosen, die schon in der ersten Hälfte im Publikum herumgereicht worden waren, waren da schon fast bis zum Rand gefüllt.

Lesen Sie hier: Diese App erzählt spannende Hannover-Geschichten

Sieg für „Wortwin & Slamson“

Im Wettbewerb können „Duschek und Döring”, die amtierenden Niedersächsischen Vize-Meister im Team-Slam, und „Unterricht mit Psychos” nicht mehr aufholen. So werden Ortwin Bader-Iskraut und Jonas Samson Völk alias „Wortwin & Slamson“ nach einem weiteren fantasievollen Text (über die Absurditäten des Alltags) unter lautstarkem Applaus zum Sieger gekürt.

Die beiden freuten sich über ihren Preis, das Partyspiel „Dinner for One“ – und da passt der Titel ihrer Zugabe: „Du wirst es nicht glauben, was mir passiert ist, was für ein Tag!“

Von Matthias Stehr