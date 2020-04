Besonders die Kunstszene ist von der Corona-Krise betroffen. Abgesagte Konzerte, leere Bühnen – leere Kassen auch bei den Künstlerinnen und Künstlern. Kultur ist systemrelevant, meint NP-Kulturredakteur Stefan Gohlisch in seinem Kommentar und fordert Nachbesserungen zur Unterstützung der Kunstschaffenden.

