Deutsches Theater mit „Let them eat Money“ im Schauspielhaus

Hannover

Am Anfang ein Sternenhimmel in Vektorgrafik auf Gaze, die Vergangenheit der Zukunft, etwa 1979, Retrocharme im Schauspielhaus. Dabei bleibt es nicht. „Let them eat Money. Welche Zukunft?!“ heißt der Abend, ein Gastspiel des Deutschen Theaters Berlin, der im Ganzen dann doch den Eindruck bemühten Docutainments hinterlässt – aus einer Zeit, als es das Wort noch gar nicht gab.

Die Zukunft wird erzählt, eine Zukunft des Jahres 2028. Die Europäische Union ist pleite. zerfallen, in einen verarmten Süden und die restliche Nord-EU. Ein Experiment mit freiem Grundeinkommen ist in der Krise an viel gutem Willen und schlechter Umsetzung fatal gescheitert, und auf künstlichen Inseln baut ein High-Tech-Entrepreneur an der neuen Gesellschaft mit den Gesetzen des Marktes und ohne Verfassung. Ein neoliberaler Alptraum. Ja, der Mensch sehnt sich stets nach der Zukunft und bekommt doch immer nur Gegenwart.

Strapaten und andere Turnübungen

Andreas Veiel („Black Box BRD“), verdienter Dokumentarfilmer und Jahrgang 1959, hat den Abend eingerichtet, und er erzählt ihn in Form einer Reality-TV-Show. Zwei erschütternd blutleer agierende Revoluzzer und Influencer ( Kathleen Morgeneyer und Thorsten Hierse) haben einen Gewerkschafter und eine EU-Kommissarin – beide a.D. – entführt, um zu erfahren, wie es denn bloß so weit gekommen konnte, damals.

Der Rest ist viel Reden, auch ein paar Folterspielchen an Strapaten und auch weniger sinnhafte Turnübungen, Live-Video- und andere technische Spielereien. Vor allem aber viel Reden, oft nahezu tonlos und ohne spielerischen Ehrgeiz, als stünden dort – unschöne neue Welt – Algorithmen und keine atmenden Wesen. So blass wie das Bühnenbild, das, so erfährt, wer noch zuhören mag, wohl einen Salzstollen darstellen soll.

Gut gemeint und fade gemacht

Da hilft es auch nicht, dass Paul Grill als idealistischer Gewerkschafter Paul Grill, Susanne-Marie Wrage als desillusionierte Politikerin und Jörg Pose als jovialer EZB-Kotzbrocken ganz wunderbar auftreten. Und Timo Weisschnur als Nachwuchs-Steve-Jobs, der schon beim Frühsport Weltpolitik macht, ist eine Wucht. Aber das Recherche- und Theaterprojekt, das in Kooperation mit dem Humboldt Forum entstand, wirkt insgesamt zu bemüht. Wie Bildungsfernsehen aus rein öffentlich-rechtlichen Zeiten: gutgemeint und fade gemacht. Willkommen in der Knoff-Hoff-Show. „Jede große Idee scheitert anfangs an einer zu kleinen Wirklichkeit“, klagt die EU-Kommissarin einmal. Wie wahr.

Und die Moral von der Geschicht’? Lieber kein Grundeinkommen als ein falsches Grundeinkommen? Nein, viel banaler. Sie wolle, sagt die eine Influencerin, Begegnungen, die aus wahrer Freundschaft entstehen. Echt jetzt?!

Von Stefan Gohlisch