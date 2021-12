Hamburg

Die Sprache hat in dieser Welt eine besondere Bedeutung. Im Harry-Potter-Universum von Joanne K. Rowling kann schon ein einzelnes Wort Dinge verwandeln, zum Schweben bringen und sogar Menschen töten. Da sagt man nicht einfach ungestraft: „Das ist eine Katastrophe.“

Bei der Pressepremiere einen Tag vor der offiziellen deutschen Erstaufführung des Theaterstücks „Harry Potter und das verwunschene Kind“ am Sonntag kann Uwe Serafin als Severus Snape diesen Satz gerade noch aussprechen – schon senkt sich ungeplant der Vorhang im Hamburger Mehr!-Theater: Die Vorstellung muss wegen technischer Probleme unterbrochen werden.

Eine 42 Millionen Euro teure Attraktion

Es sind nicht die einzigen Probleme, mit denen die Produktion zu kämpfen hatte. Die Premiere hätte eigentlich schon im März 2020 über die Bühne des neuen Theaters gehen sollen, das in einer denkmalgeschützten Halle des Hamburger Großmarktes eingerichtet wurde. Wenige Tage vorher musste sie wegen des ersten Lockdowns abgesagt werden. 21 Monate später herrschte bis zuletzt schon wieder Unsicherheit, ob die Pandemie Aufführungen zulassen würde. Der deutsche Produzent Maik Klokow, der mit seinem Unternehmen rund 42 Millionen Euro in das Stück investiert hat, braucht derzeit starke Nerven.

Langfristig scheint aber auch diese hohe Summe gut angelegt, denn „Harry Potter und das verwunschene Kind“ ist eine spektakuläre Theaterproduktion, und das große Interesse an dem Stoff eint inzwischen mehrere Generationen. Auf das Pandemiegeschehen hat man zwar auch in Hamburg keinen Einfluss – die eigenen technischen Probleme aber sind schnell gelöst, und die Vorstellung kann nach knapp zehn Minuten unter Jubel im Zuschauerraum fortgesetzt werden. Die Erfolgsgeschichte der Produktion wird nun wohl auch in Deutschland fortgeschrieben.

Die Geschichte einer neuen Generation

Das Stück war erstmals 2016 in London zu sehen und ist seither auch am Broadway in New York, in Melbourne und San Francisco ein vielfach preisgekrönter Publikumsrenner. Autorin Rowling hat die Fortsetzung ihrer Potter-Saga gemeinsam mit dem Drehbuchautoren Jack Thorne und dem Regisseur John Tiffany entwickelt. „Harry Potter und das verwunschene Kind“ ist kein in Szene gesetzter Roman – es ist ein originäres Theaterstück.

Es erzählt die Geschichte einer neuen Generation: Die Kinder von Harry Potter und Draco Malfoy haben in der Zauberschule Hogwarts mit den Erwartungen zu kämpfen, die ihre berühmten Eltern wecken, und rühren dabei an eine dunkle Vergangenheit. Mithilfe eines Zeitumkehrers reisen sie mehrfach in die Jugendzeit ihrer Eltern zurück und verändern so auch deren Gegenwart.

Gute Aussichten: Blick vom Rang in den Zuschauerraum des Mehr!-Theaters, in dem “Harry Potter und das verwunschene Kind" gezeigt wird. Quelle: Markus Scholz

Preise und Zeiten „Harry Potter und das verwunschene Kind“ ist fast täglich im Hamburger Mehr!-Theater zu sehen. Die Aufführung besteht aus zwei Teilen, die entweder an aufeinanderfolgenden Abenden oder an einem Tag zu sehen sind. Tickets werden nur im Doppelpack verkauft und kosten mindestens 49,90 pro Teil, also 99,90 Euro für das gesamte Stück. Eine Ermäßigung für Kinder und Jugendliche gibt es nicht. Aktuell gilt die 2G-plus-Regel mit Maskenpflicht. Der Saal mit 1670 Plätzen wird dabei voll besetzt. Im Vorverkauf sind derzeit Vorstellungen bis September 2022 geplant – Karten über 01806/93 49 34 oder über harry-potter-theater.de

Das Stück spielt mit den Möglichkeiten verschiedener Realitäten. Das Was-wäre-wenn-Prinzip wird hier jeweils zu Ende gedacht. Neben der Welt, in der Harry Potter mit seinen Freunden und seiner Familie ein erschreckend alltägliches, aber glückliches Leben führt, gibt es auch eine weniger glückliche Version und eine ganz und gar unglückliche, in der die dunklen Mächte herrschen.

Ursache für die verschiedenen Versionen sind Eingriffe, die Harrys Sohn Albus mit seinem Freund Scorpius in der Vergangenheit des „Trimagischen Turniers“ vornehmen, von dem Rowlings in ihrem vierten Roman „Harry Potter und der Feuerkelch“ berichtet.

Ein bestens funktionierendes Theaterstück

Die Ausflüge in die Vergangenheit bieten jede Menge Bezüge auf Figuren und Handlungsdetails der bekannten Geschichte, und die zunehmende Verknüpfung mit der sich verändernden Gegenwart ist spannend: Abgesehen von einigen zu melodramatischen Exkursen zu den Themen Vater-Sohn-Beziehung und Freundschaft ist „Harry Potter und das verwunschene Kind“ ein bestens funktionierendes Theaterstück.

Eindrucksvoll ist aber vor allem die szenische Umsetzung. Regisseur John Tiffany setzt ganz auf analoges, altes Theater – und entfaltet gerade so zauberhafte Effekte. Die Produktion treibt bewährte Bühnentricks auf die Spitze: Die vielen Umbauten auf offener Bühne sind rasant durchchoreografiert und die wehenden Umhänge der Figuren sorgen immer wieder für überraschende Auftritte scheinbar aus dem Nichts. Und wenn Menschen oder Dementoren an Seilen über die Bühne schweben, sind die Seile hier dank perfekten Lichtes unsichtbar. In einem Stück über Magier bewährt sich das Theater als große Illusionsmaschine.

Aufgeteilt in zwei Vorstellungen

Das Ensemble ist dabei nicht nur schauspielerisch, sondern auch artistisch gefordert. Es ist kaum zu glauben, wie schnell eine Figur von einem Bücherregal verschluckt werden oder wie selbstverständlich ein rasanter Auftritt durch den Kamin erscheinen kann. Und gesprochen wird mit bester elektronischer Verstärkung so souverän, dass man sich auch dann kaum wundert, wenn Harry Potter (Markus Schöttl) mit dezentem Stimmklang eine österreichische Herkunft offenbart.

Das zweiteilige Stück ist auf zwei separate Vorstellungen verteilt. Das ist für Besucher, die meist extra nach Hamburg reisen müssen, unpraktisch und teuer. Dramaturgisch aber funktioniert die Teilung hier viel besser als bei der Verfilmung des letzten Potter-Romans, die ebenfalls auf zwei Folgen verteilt wurde. Zu lang ist an diesem langen Doppelabend jedenfalls nichts.

Von Stefan Arndt