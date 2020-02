Kleines Fest im Großen Garten: So kommen Sie an die begehrten Karten

Hannover

Darauf haben Kleinkunstfreunde gewartet – das ganze Jahr, mindestens: Am 1. März beginnt der Kartenvorverkauf für das Kleine Fest im Großen Garten, das 2020 vom 8. bis 26. Juli läuft. Harald Böhlmann, Erfinder und Organisator des Kleinkunstspektakels, erklärte nun gestern einmal mehr das nicht ganz einfache, aber wegen des großen Andrangs notwendige Prozedere.

Die Vorbestellung

Früher, als der Kartenverkauf noch ganz klassisch an der Kasse abgewickelt wurde, standen Menschen, die zum Kleinen Fest wollten, zum Teil in einer Schlange, die vom Eingang der Herrenhäuser Gärten bis zum Wilhelm-Busch-Museum reichte. Seit 1999 wird verlost, wer überhaupt zum Zug kommt. Man holt sich das entsprechende Formular, entweder an Stellen wie der Vorverkaufskasse im Künstlerhaus oder online, und bewirbt sich mit seinem Namen für einen bestimmten Tag. Dieser Prozess läuft den gesamten März über.

Die Verlosung

Alle Kartenwünsche kommen anonymisiert in eine virtuelle Lostrommel. Unter notarieller Aufsicht wird im Zufallsverfahren ermittelt, wer überhaupt kaufen darf – im vergangenen Jahr kamen auf 63.000 zur Verfügung stehende Tickets 307.000 Bestellungen. Das heißt: Nur etwa jedem fünften Wunsch konnte entsprochen werden. Die entsprechenden Zu- und Absagen gibt es bis Mitte Mai. Karten kosten übrigens 32, ermäßigt 17 Euro. Sogenannte „Knirpse“, also Kinder mit einer Körpergröße bis 111 Zentimentern, kommen wie gehabt kostenlos zum Fest – gemessen wird am Veranstaltungstag.

Die Personalisierung

Alle Karten sind personalisiert. Man darf auch pro Person maximal sechs Karten bestellen. So wollen die Veranstalter einem Schwarzmarkthandel vorbeugen – in der Vergangenheit wurden Kleines-Fest-Karten auf den einschlägigen Online-Börsen zum Teil zu Fantasiepreisen gehandelt.

Die Künstler

Das Kleine Fest findet in diesem Jahr zum 35. Mal statt. Aus dem Anlass gibt es zwei Besonderheiten. Zum einen gibt es in diesem Jahr einen Veranstaltungstag mehr (und für die Künstler einen Erholungstag weniger). Zum anderen setzen Böhlmann und sein Team in diesem Jahr auf Publikumslieblinge. Clown Frans, mit seiner Gurken-Banane seit 28 Jahren dabei, ist sowieso gesetzt. Hinzu kommen Künstler wie der österreichische Zauberei-Weltmeister Wolfgang Moser , der widerspenstige Eis-Ali und der Walk-Act Les Goulus. Das komplette Aufgebot wird im Mai bekannt gegeben. Es werden, so Böhlmann, „etwa 115 Künstler aus 15 Nationen“ sein.

Die Tipps

Die Veranstaltungstage sind unterschiedlich stark nachgefragt. Wer Karten für die Dienstage bestellt, hat größere Chancen, berücksichtigt zu werden, als jemand, der nur Sonnabend in den Großen Garten gehen will,. Und die besten Chance hat man kurioserweise am Premierentag – weil viele Menschen wohl glauben, der sei eh hoffnungslos überrannt.

Von Stefan Gohlisch