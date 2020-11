Das will Adam Budak, der neue Direktor der Kestnergesellschaft

Hannover

Wenn man Adam Budak über Hannover sprechen hört, bekommt man den Eindruck, in der reizvollsten Stadt mindestens Deutschlands zu leben. Der neue Direktor der Kestnergesellschaft spricht bei seinem ersten Pressetermin in der Stadt in höchsten Tönen über Sprengel Museum und Kunstverein, Staatstheater und kulturelle Landschaft überhaupt, den Dadaisten Kurt Schwitters und den Kunsthistoriker Alexander Dorner (1893–1957), legendärer Kestnerdirektor von 1929 bis 1934. Insbesondere in Bezug auf ihn sagt Budak: „Das sind Referenzen, die ich in Berlin nicht finden würde.“

Adam Budak, 54 Jahre alt, gebürtiger Krakauer, Hannoveraner seit Anfang November, alleinstehend, im Gespräch ausgesprochen zugewandt: Er hat in seiner Heimatstadt Theaterwissenschaften und Philosophie studiert und dann im tschechischen Prag und im britischen Colchester Kunstgeschichte und Philosophie. Man merkt ihm die Theatervergangenheit an: Wenn er von seinen Aufgaben spricht, ist vom „dramaturgischen Bespielen“ genauso oft die Rede wie von kuratorischer Tätigkeit.

Anzeige

Lesen Sie hier: Adam Budak wird neuer Direktor der Kestnergesellschaft

„Auf die Inhalte kommt es an“

„Wir wollen mit Kunst über die Welt reden“, sagt er, denn die bewege sich nun einmal nicht in einem luftleeren Raum. Das Medium (Malerei, Bildhauerei, Video ...) sei ihm „egal – auf die Inhalte kommt es an“. Relevanz sei ihm sehr wichtig. Im Namen „Kestnergesellschaft“ stecke nun einmal auch das Wort „Gesellschaft“. Das will er zum einen verstanden haben als Aufforderung zur Zusammenkunft, zum anderen als Pflicht der Kunst, sich politisch zu positionieren.

Als Beispiel nennt er die von ihm verehrte kolumbianische Installationskünstlerin Doris Salcedo die in ihren Werken Themen wie Flucht, Tod und Traumata verhandelt. Sie würde er gerne nach Hannover holen, sie gehörte auch zu dem Ausstellungsprogramm, mit dem er sich bei der hannoverschen Findungskommission bewarb. Unter anderem schätzt Budak an ihr, dass sie ortsspezifisch arbeitet, eines seiner Steckenpferde.

Lesen Sie hier: Kestnergesellschaft zeigt „Kunst-Handwerk“

„Ich habe so viele Ideen ...“

Schon als Mitbegründer des Studiengangs Kuratorische Praxis an der Jagellonen-Universität in Krakau, später als Verantwortlicher für nicht weniger als zwei Kunst- und einem Architekturpavillons bei den Biennalen in Venedig bezog er stets die Architektur des Ortes mit ein. Es werde „ein Vergnügen und eine Herausforderung“, die Räume der Kestnergesellschaft zu bespielen: „Ich habe so viele Ideen ...“

Lieblingswerk: Adam Budak in der laufenden – wegen des Lockdowns allerdings geschlossenen - Ausstellung „Kunst – Handwerk“ in der Kestnergesellschaft. Quelle: Nancy Heusel

Die freilich erst einmal ein wenig warten müssen: Das Kestner-Ausstellungsprogramm für 2021 wurde noch von seiner direkten Vorgängerin Christina Végh und ihrem Team zusammengestellt. Budak kommt erst 2022 zum Zug. Zeit, sich einzuleben und am öffentlichen Bild des ehrwürdigen Kunstvereins zu arbeiten.

Lesen Sie hier: Kestnergesellschaft sucht neuen Direktor

„Das ist ein Skandal“

Budak hat eine Wohnung in der Walderseestraße bezogen, die ersten Tage in Quarantäne verbracht. Opernintendantin Laura Berman wohne in direkter Nachbarschaft, „wir können uns in Pantoffeln besuchen“. Dann war er – „um mein Zuhause zu kuratieren“ – in einem großen schwedischen Möbelhaus. Voll sei es dort gewesen, bemerkt er süffisant, nicht so wie in den derzeit zwangsgeschlossenen Ausstellungshäusern. Den derzeitigen Umgang der Politik mit der Kultur empfindet er schlicht als „respektlos“.

Lesen Sie hier: Die Kultur steht wieder still

Besonders wurmt ihn, dass Häuser wie seines in den Lockdown-Regelungen als „Freizeitinstitutionen“ unter vielen einsortiert wurden, neben Fitnessstudios und Bordellen. „Kunst und Kultur stehen immer am Ende in der politischen Ökonomie“, sagt er: „Das ist ein Skandal.“ Hier spricht ganz offensichtlich nicht nur ein Liebhaber, sondern auch Streiter der Kunst.

Man darf sich bei der Kestnergesellschaft unter seiner Führung wohl einstellen auf ein offenes Haus der Kommunikation und der sinnlichen Erfahrung: „Poesie ist die Energie“, sagt Budak: „Nicht mit Romanen, mit Gedichten können wir die Welt retten.“

Von Stefan Gohlisch