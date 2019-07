Hannover

US-Rock trifft auf Deutschpop, Funk auf Klassik: Die Veranstalter der Night of the Proms haben auch in diesem Jahr wieder ein buntes Musikpaket geschnürt und sich dabei des Archivs der Popkultur bedient. Am 18. Dezember kann man das auch in Hannovers Tui-Arena erleben.

Dabei ist zum Beispiel die lebende Legende Alan Parsons. Er produzierte nicht nur das „Abbey Road“-Album der Beatles und „The Dark Side of the Moon“ von Pink Floyd. Er landete mit seinem Alan Parsons Project auch selber Hits wie „Eye in the Sky“.

Al McKay’s Earth Wind & Fire Experience lässt den Funk der 70er Jahre aufleben. McKay war zwischen 1973 und 1981, also den prägenden Jahren bei der legendären Combo („September“).

In den 80er Jahren waren The Hooters eine der Größen der US-Rockszene, auch Teil des Live-Aid-Festivals. Ihre Lieder „All You Zombies“ und „ Johnny B.“ gehören noch heute in die Playlist jeder Classic-Rock-Party.

Jungen Wind bringt die Deutschpop-Sängerin Leslie Clio in die Nacht. Sie hatte bereits mit ihrem Debüt „Told You so“ einen Achtungserfolg. Spätestens seit sie im vergangenen Jahr an der fünften Staffel der Fernsehsendung „Sing meinen Song“ teilnahm, ist sie eine feste Größe der hiesigen Szene.

Klassischer Stargast ist Natalie Choquette: Die Sopranistin begeisterte schon 1999 bei den Proms, als sie hochschwanger auftrat.

Aber so eine Night of the Proms lebt eben auch von ihren Verlässlichkeiten. Wieder sorgen das Antwerp Philharmonic Orchestra, Dirigentin Alexandra Arriche, die Band NOTP-Backbone für den musikalischen Unterbau. Und John Miles ist natürlich dabei und singt: „Music was my first Love“.

Karten für die Night of the Proms in der Tui-Arena am 18. Dezember gibt es in den NP-Ticketshops. Sie kosten 57,15 bis 91,65 Euro.

So war es 2018 bei der Night of the Proms in Hannover.

Von Stefan Gohlisch