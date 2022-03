Hannover

Die Chopin-Gesellschaft Hannover hat ihr Programm in den vergangenen zwei Jahren wegen der Pandemie stark reduzieren müssen: Von insgesamt knapp 20 geplanten Auftritten konnten nur fünf stattfinden. Um die jungen Pianistinnen und Pianisten trotzdem zu unterstützen, die der Verein für die Konzerte engagiert hatte, wurden Gagen auch für abgesagte Termine überwiesen. Dem Veranstalter schlug daraufhin eine „Welle der Dankbarkeit“ entgegen, wie Chopin-Präsidentin Sookie Schober im neuen Jahresprogramm schreibt.

Dokumentiert ist diese Dankbarkeit in einer Fülle von Briefen, die die Organisatoren von den Künstlern erhalten haben. „Es gibt nicht viele Menschen auf der Welt, die auf die gegenwärtige Situation der ausübenden Musiker so reagieren wie die Chopin-Gesellschaft Hannover“, schrieb etwa der polnische Pianist Marek Bracha im Dezember 2020. Anderthalb Jahre später wird er seinen für damals geplanten Auftritt nun nachholen: Am 12. Juni spielt er hier ein Martinéekonzert.

Saison startet am Sonnabend

Die neue Saison startet schon morgen – am Sonnabend, 26. März – mit einem Klavierabend der deutschen Pianistin Maria Sophie Hauzel. Sie spielt ein ungewöhnliches Programm unter anderem mit Werken von Clara Schumann, Cecile Chaminade und Alberto Ginastera. Beginn ist um 18 Uhr in den Räumen der HDI-Versicherung (HDI-Platz 1).

Am 29. April ist Charles Richard-Hamelin zu Gast bei der VHV-Versicherung. Der Kanadier, der seit seinem Erfolg beim Warschauer Chopin-Wettbewerb 2015 bereits auf eine beachtliche Karriere zurückblicken kann, kommt unter anderem mit den 24 Préludes von Chopin, die er auch gerade für CD eingespielt hat. Mitten in der Pandemie war auch Alexander Gadjiev in Warschau erfolgreich: Er hat 2021 die Silbermedaille und einen Sonderpreis beim Chopin-Wettbewerb gewonnen. Am 15. Mai präsentiert er sich mit Chopin und Schumann in der Christuskirche.

Das Open-Air kommt zurück

Weitere Gäste in diesem Jahr sind der Koreaner Chi Ho Han, der am 25. November sein Programm „Liebe und Gift – ein Ballett ohne Tänzer“ in Hannover präsentiert, die beiden Wunderkinder-Pianisten Laetitia und Philip Hahn (7. Oktober) und der Italiener Leonardo Pierdomenico (16. September). Das traditionelle Open-Air-Konzert im Georgengarten ist für den 28. August geplant.

Der deutsche Pianist Emanuel Roch bedankte sich im Januar 2021 für eine Zuwendung der Chopin-Gesellschaft. „Es ist nicht die finanzielle Zuwendung allein“, schrieb er, „vielmehr das Gefühl der Wertschätzung und dessen, nicht vergessen worden zu sein.“ Mit dem Beginn der Saison können sich die Künstlerinnen und Künstler nun wohl wieder selbst mit ihren Konzerten in Erinnerung bringen.