Das plant Anna Mülter für die Theaterformen

Anna Mülter kommt mit dem Fahrrad zum Treffpunkt. Der Rahmen ist quietschgelb, ihre Jacke auch, das Lächeln strahlend. „Easy“ steht auf ihrem Shirt. In Berlin, wo Mülter lebte und arbeitete, bis sie im September die künstlerische Leitung des Festivals Theaterformen in Hannover übernahm, war sie bekannt für ihre Motto-Shirts. Journalisten machten sich mitunter einen Sport daraus, einen Zusammenhang zwischen Anlass und Aufschrift herzustellen. Heute also: alles easy.

Beim Treffpunkt, Gottfried‘s Kiosk im Leibnizhaus, bestellt sie einen kleinen Cappuccino – „wie immer“. Der gehört zu jeder Mittagspause, wenn sie in ihrem Büro am Ballhof arbeitet. Im Moment ist aber vor allem viel Homeoffice angesagt, in ihrer Wohnung im 20. Stock des Bredero-Hochhauses. „Ich habe schon früher gedacht: Da oben zu leben, wäre der Hammer.“ Sie könne über die ganze Stadt gucken: „Man sieht das Wetter kommen und gehen.“

Klimagerechtigkeit im Blick

Mülter ist angetreten, sich nicht nur ihrer Arbeit, sondern auch der Stadt in all ihren Hochs und Tiefs zu stellen. Seit Herbst ist sie wieder da und sich daran gemacht versucht, so viele Menschen wie möglich zu treffen und kennenzulernen. Im Zentrum der von ihr konzipierten Theaterformen in diesem Sommer (8. bis 18. Juli) steht ein großes Projekt in der Stadt: „Es geht um das Thema Klimagerechtigkeit. In Deutschland wird der Diskurs von einer weißen, nichtbehinderten Mittelschicht bestimmt. Ich versuche, mit dem Projekt marginalisierte Perspektiven auf die Klimakrise in den Mittelpunkt zu stellen. Ich habe Künstlerinnen mit Behinderungen eingeladen, indigene Künstlerinnen, Künstlerinnen of Color und arbeite gleichzeitig mit Initiativen in der Stadt zusammen.“

Mülter nutzt durchgehend das generische Femininum. Während man am Hohen Ufer flaniert, lässt sie den Journalisten links gehen. Ihr rechtes Ohr ist verkümmert, von Geburt an. Des Schreibers küchenpsychologischer Anwurf, dass jemand wie sie besonders gut zuhört und auch hinschaut, er bestätigt sich beim Kennenlernen dieser aufmerksamen, offenen, gewitzten Gesprächspartnerin.

Um Gemeinschaft geht es ihr. Man werde an dem Stadtprojekt nicht vorbeikommen „Wir planen eine größere Intervention, auch architektonisch“, sagt sie und fügt hinzu: „Ich kann noch nicht über Details sprechen, denn wir sind noch in der Genehmigungsphase.“

Die Literatur- und Theaterwissenschaftlerin ist optimistisch: „Dadurch dass wir das Thema Klimagerechtigkeit im Stadtraum thematisieren wollen, stoßen wir beim Oberbürgermeister auf offene Türen, weil das Projekt mit dem Thema autofreie Innenstadt sinnvoll zusammengeht. Gleichzeitig ist mir auch bewusst, dass in Hannover die Autolobby stark ist. Aber Sinn eines solchen Projekts ist es eben auch, die unterschiedlichen Interessen zusammenzubringen. Es geht um die Frage: Wie wollen wir gemeinsam die Stadt für die nächsten zehn, 20, 30 Jahre aufstellen?“

Neue Perspektiven

Diversität ist ihr wichtig. Doch wo die Diskussion anderswo vor allem um Herkunft, Hautfarbe und Sexualität kreist, ist Mülter schon einen Schritt weiter. In Berlin, wo sie unter anderem als Tanzkuratorin der Sophiensäle arbeitete, lud sie zum Beispiel sehende, blinde und sehbehinderte Menschen zu einer haptischen Tour durch die Kulissen. „Das ist das, was ich nach Hannover bringen will, und finde hier tolle Partnerinnen“, sagt sie: „Wir wollen zeigen, was in diesem Bereich möglich ist und wie interessant die Perspektiven von Künstlerinnen mit Behinderungen sind.“

Daran arbeitet sie auch mit dem Schauspielhaus. Es gehe um einen Prozess der Sensibilisierung, der sich langfristig auch in den Spielplan trägt. Und sie plant für ihr Festival auch mit den Spielstätten des Staatstheaters; es wäre eine Vergeudung, sie nicht zu nutzen. Ein Live-Festival ist das Ziel, „denn ich glaube, die Chance ist relativ groß, dass wir unter ähnlichen Hygienebestimmungen, wie sie im vergangenen Sommer galten, spielen können. Ich glaube auch, die Lust der Menschen ist sehr groß, Theater auch wieder im Theater zu sehen und nicht am Computer.“

Gleichwohl habe sie Alternativen, die der jeweiligen pandemischen Lage angepasst sind. Überhaupt werde der Anteil europäischer Produktionen größer sein als zuletzt bei ihrer Vorgängerin Martine Dennewald: „Ich möchte Theater anders denken, unterschiedliche künstlerische Überlegungen zusammenbringen, egal woher die kommen. Ich bin froh, dass es bei dem Titel Theaterformen um die Sache geht und nicht um einen kolonialen Gestus.“

Um die Sache geht es der Hannoveranerin, die in der Südstadt geboren wurde und in Linden und Davenstedt-West aufwuchs, schon lange. Während ihrer Gymnasialzeit an der Humboldtschule entdeckte sie ihre Liebe zur Bühne: Mit 14, 15 sei sie „wie verrückt in freie Theater gegangen. Ich war wahnsinnig viel unterwegs.“ Sie sei nicht so der Stadttheatertyp, aber mit Intendant Ulrich Khuon wurde auch das Staatstheater für sie „unglaublich interessant: Khuon hat Hannover in Deutschland auf die Theaterlandkarte gesetzt.“

Die Frau für die schwierigen Fälle

Die Mittvierzigerin begann damals, in Hannover zu studieren, Germanistik bei Florian Vaaßen, hospitierte und assistierte am Schauspielhaus und ging dann doch wegen der besseren Studienmöglichkeiten nach Berlin. Später arbeitete sie unter anderem für das „Theater der Welt“ in Mannheim, die Tanztage Berlin und am Berliner „Hebbel am Ufer“ unter dem als streitbar bekannten Intendanten Matthias Lilienthal.

Es heißt, man müsse hart in Nehmen sein, wenn man ein paar Jahre für ihn arbeite. Mülter guckt amüsiert und blickt über die Leine am Landtag vorbei Richtung Rathaus: „Ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich hart im Nehmen bin. Ich war bei Lilienthal immer abonniert als die Frau für die schwierigen Fälle.“ Sind das denn gute Voraussetzungen für die Theaterformen? „Auf jeden Fall für dieses Stadtprojekt.“ Sie wird es schon packen. Ganz easy.

