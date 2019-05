Hannover

Wenn Begegnungen glücken, wird Fremdes vertraut, und daraus entsteht etwas Neues. „Darum ging es immer bei uns“, sagt Gerd Kespohl, Programmgestalter des Masala-Festivals. Dessen 24. Ausgabe wird ab diesem Freitag wieder in und um Hannover zeigen, wie gut es klingt, wenn die Welt zusammenkommt – Motto: „Begegnungen“.

Das zeigt sich schon beim Eröffnungskonzert Pavillon, der Masala-Zentrale: Die Kanadierin Melissa Laveaux verbindet die Traditionen ihres haitianischen Erbes mit Folk, Blues und Indierock; direkt im Anschluss gibt es Voodoo-Blues von Moonlight Benjamin, die aus Haiti stammt und in Paris Jazz studierte.

Es zeigt sich aber auch in internationalen Kollektiven, die bei dem Festival auftreten: zum Beispiel bei The Turbans, Musikern aus dem Nahen Osten und Osteuropa, die sich in Großbritannien niedergelassen haben und eine Art arabischen Balkan-Beat pflegen (24. Mai, Pavillon). Danach gibt es jemenitisch angehauchten Hip-Hop aus Israel von einem Schwesterntrio A-Wa. Und in der Reihe „ Niedersachsen im Dialog“ spielt das internationale Kollektiv Rebel Babel mit der Big Band Königliche Braut aus Hannover.

Roots-Reggae von der Elfenbeinküste kommt von einem der Stars des Festivals: Tiken Jah Fakoly, Dub und Beats von der nigerianischen „Queen of Afrobeat“ Nneka (25. Mai). Doch eine der erstaunlichsten Begegnungen stammt aus Hannover: Der hiesige Knabenchor interpretiert an diesem Sonntag im Pavillon deutsche Volkslieder, in ihrer originalen Version – auch das eine Form von Weltmusik.

Interessante Paarungen im Programm: Am Montag zum Beispiel gastiert zum Beispiel Aeham Ahmad im Pavillon – er wurde bekannt als „Pianist in den Trümmern“; die Bilder, wie der aus Palästina nach Damaskus Geflüchtete in den zerstörten Straßen spielte, gingen um die Welt. Nun musiziert er mit dem deutschen Jazzer Edgar Knecht.

Begegnungen auch mit der Region: Das Konzert von Dorantes & Renaud Garcia-Fons findet im Schloss Landestrost statt (Dienstag), das von Ayom tags drauf in der Kornbrennerei in Bredenbeck. Schon an diesem Sonntag spielt die Fanfaraî Big Band im Gut Adolphshof – wer sich fit genug fühlt, kann hinradeln: Eine begleitete Tour startet um 12 Uhr am Pavillon.

Um Wege, die sich kreuzen, geht es auch im Begleitprogramm: „Crossroads“ heißt etwa die begleitende Ausstellung von Fotostudenten der Hochschule Hannover. Und ganz viele Begegnungen gibt es dann wieder zum Abschluss: Die letzten drei Masala-Tage wird – siehe Info – auf dem Weißekreuplatz wieder der Weltmarrkt eröffnet.

Der Weltmarkt

Zum Masala-Festival gehört auch der Weltmarkt – auf dem Weiße- kreuzplatz und traditionell am zweiten Wochenende. Vom 24. und 26. Mai wird kostenlos und draußen musiziert, gibt es internationale Tänze und auch ein Kinderprogramm. Hinzu kommen Marktstände und Gastro-Angebote aus einer Welt. Start ist am Freitag ab 15 Uhr, am Sonnabend und Sonntag um 10 Uhr. Zu den musikalischen Highlights gehören das gemeinsame Konzert der hannoverschen Peace Development Crew und Cola Cola am Sonnabend ab 19 Uhr und das Schlusskonzert mit der brasilianischen Musikerin Simone Moreno am Sonntag ab 19 Uhr.

Von Stefan Gohlisch