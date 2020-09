Hannover

Manche Pointen werden besser, wenn man sie wiederholt. „Kommt ein Cowboy vom Friseur – Pony weg.“ Bernhard Conrad und Bärbel Schwarz erzählen ihn – und andere Witze ähnlicher Güteklasse – gleich mehrfach, bevor „Die Politiker“ im Schauspielhaus überhaupt richtig beginnt, und es wird, weil so absurd doof, immer lustiger.

Ein Abend der wohldosierten Wiederholungen. Wolfram Lotz – man darf wohl sagen: ein junger Star-Dramatiker – hat mit seinem Theatergedicht einen so monströsen wie feingewobenen Monolog vorgelegt. Ein Mann sitzt in seiner Küche und schreibt und schimpft, eine Nacht lang. „Die Politiker gehen die verschneiten Abhänge hinab“, fängt er an: „Was haben sie vor?“ Und weiter: „Die Politiker fahren mit Fahrzeugen.“ Und noch weiter: „Sie knacken beim Kacken und schreien im Schrein!“

Am Ende: Adolf Hitler

Was die Politiker nicht alles tun, dies und das, und immer sind sie schuld daran. Conrad redet sich in Rage, tigert in und um seine kleine Küche, die das einzige Bühnenbild bildet ( Caroline Gödecke). Er beherrscht – „Lassen Sie mich noch eines sagen...“ – den Duktus all der leisen und lauten Demagogen. Bei ihm klingt’s knallkomisch. Bizarr und oft nahe am Kalauer.

Einmal zieht er sich um; es ist das Gleiche in Sweat (Kostüme: Lara Nikola Linnemeier). Einmal zieht er blank. Da ist er, wie alle, denen nichts anderes einfällt, bei Adolf Hitler angelangt. Conrad wiederholt den Namen immer wieder, beinahe resigniert und kraftlos, und der Bühnennebel wabert dazu.

Nacktheit und Nebel, in der Intendanz Sonja Anders lange nicht gesehen, nutzt das Theater auch gerne, wenn nichts Anderes mehr geht, was Bedeutung behauptet. Man möchte der klugen Regie von Marie Bues unterstellen, dass sie genau das mitmeint.

Chiffre der Bedeutungslosigkeit

Sie kitzelt die Musikalität des Stoffes heraus. Schwarz (einem größeren Publikum bekannt als Polizeiobermeisterin aus dem Schwarzwald-„Tatort“) schrammelt an der Gitarre wie weiland Billy Bragg, trommelt mit schönster Punk-Attitüde und jodelt am Klavier. Manchmal singen sie. Ein verfluchter Flow entsteht. Die Politiker – sie bedeuten rein gar nichts, sind bloß Chiffre der eigenen Bedeutungslosigkeit in dieser Republik der 83 Millionen Bundeskanzlerinnen.

Am Schlagzeug: Bärbel Schwarz. Quelle: Kerstin Schomburg

All das wäre dann doch ein bisschen wenig für einen immerhin 75-minütigen Abend. „Politiker können nichts dafür, die Nieten im Amt sind wir“, hat es der Klavierkabarettist Sebastian Krämer einmal auf eine deutlich kürzere Formel gebracht, und damit wäre auch alles gesagt. Doch auch bei ihm ging es weiter: „Sie sind die Form, In der Deutschland sich selber hasst.“

Alleine am Rechner

Lotz erzählt auch die Geschichte des Schreibers als einsamen Mannes. Er ruft seine Freunde, und sie antworten nicht. Die Katze schaut vorbei und ist ein unsteter Begleiter. Nachrichten aus der Isolation: So lange er auch schreibt, es geht ihm so vieles nicht aus dem Kopf. „Mein Kopf, der da war, als ich Judith verlor“, der da war, als er den Nachbarsjungen bestahl und ein anderes Kind schubste.

Einsam: Bernhard Conrad in „Die Politiker“. Quelle: Kerstin Schomburg

Lotz ist da ein ganz präziser Autor jenes kaum erträglichen Zustands, wenn man mal wieder alleine ist mit sich und dem Rechner als einziger Echokammer der Gedanken und einem Kopf so voller Bedauern, dass man ihn sich am liebsten abreißen möchte: all die vergangenen Verfehlungen und Versäumnisse, Leiden und Lügen ...

Irgendjemand müsste etwas tun

„Der Hass und die Angst und die Wut und das Leid,“ schreit Schwarz in den Raum hinein und zürnt und verzweifelt und lacht zugleich. Conrad schleppt derweil einen Kanister nach dem anderen auf die Bühne und entfacht ein Feuerzeug. Und dann, nun ja, zögert er doch, der biedere Brandstifter. Diese Pointe versemmelt der Abend. Und wirkt dennoch nach.

Lady Gagas und Bradley Coopers „Shallow“ hatten Conrad und Schwarz anfangs gesungen: „Aren’t you tired tryin’ to fill that void?“ – bist du nicht müde, die Leere füllen zu wollen? Irgendjemand müsste etwas tun gegen diese Hilflosigkeit. Die Politiker? Nein: wir.

