Das Theater in der List packt der „Furor“

Lange haben sie gewartet: Sabine Mech vom Theater in der List und ihre treuen Besucher, die, wie die Kostümbildnerin vor der ersten Aufführung sagt, das freie Theater mit Spenden durch die Zwangspause gebracht haben. Für etwa 40 von ihnen gibt es am Freitag eine kurz-knackige Premiere: „Furor“ von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, in einer Inszenierung von Kay Szacknys.

Auf der Bühne (einem angedeuteten Wohnzimmer) funktioniert viel über das gesprochene Wort, vor allem am Anfang. Da ist der Politiker und Spitzenkandidat Heiko Braubach ( Willi Schlüter) bei der Mutter Nele Siebold (Inga Kolbeinsson) zu Gast: Ihren Sohn Enno, einen 17-Jährigen, hat Braubach ohne Schuld überfahren, „zum Krüppel“, wie seine Mutter sagt. Jetzt möchte der Politiker helfen: Eine Therapie will er für den drogensüchtigen Enno organisie­ren, einen Ausbildungsplatz obendrein – aus moralischer Pflicht.

Mit Joker-Schminke und Wut im Bauch

Doch bevor die Hilfe per Handschlag eingetütet ist, erscheint Neles Neffe Jerome ( Frederik Reents) in der Tür: Mit Joker-Schminke, DHL-Kluft und Wut im Bauch – der frustrierte und überarbeitete Jerome misstraut Politikern, liest Verschwörungen im Netz und tut alles daran, sein lang ersehntes Zwiegespräch mit dem Feind eskalieren zu lassen.

Etwa eine Stunde lang lässt das Stück die beiden Köpfe aufeinanderprallen: Jerome redet von Volksverrat und Lügenpresse und sieht sich als Vertreter einer stillen Mehrheit, hat aber keine guten Argumente, um den Politiker ins Schwitzen zu kriegen. Braubach pariert rhetorisch, Schuld und schlechte Moral kann ihm weder Jerome noch das Publikum beweisen.

Raus mit den Rechten

An der gleich von Beginn an etablierten Sympathie rüttelt „Furor“ nicht mehr, sondern versucht lieber, demokratiefeind­liche Sprache bis zu ihrer Konsequenz durchzudenken – ein wenig Doppeldeutigkeit hätte hier zwar die politische Aussage verschleiert, aber vielleicht auch für einen steileren Spannungs­bogen gesorgt.

So löst sich die Pattsituation, die Jerome mit Gewalt herbeiführt, am Ende eher gefällig: Da wird, diesen Vorteil hat das Theater gegenüber der Gesellschaft, das rechte Element einfach von seiner Tante wieder rausgeschmissen – ein langer Premierenapplaus folgt.

Von Lilean Buhl