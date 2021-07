Hannover

Naturgeräusche kommen aus den Lautsprechern, Insekten sirren, und mit ein wenig Fantasie klingen sogar die Autos eine Etage tiefer ein wenig wie Blätterrauschen. Eine kleine Oase, so umstritten wie idyllisch, ist auf der Raschplatzhochstraße entstanden. Das Stadtlabor der Theaterformen und damit auch das Festival sind eröffnet.

Die Stadtgesellschaft hat gestritten über die Sperrung der Hochstraße. „Sie haben einen Nerv getroffen“, sagte Oberbürgermeister Belit Onay gerichtet an Festivalleiterin Anna Mülter recht diplomatisch. Das mache die Diskussion aber auch sehr wertvoll. Die Aktion habe schon jetzt die Diskussion über die Zukunft der Stadt „auf eine andere Ebene gehoben – nicht nur räumlich“. Er betont: „Es ist keine Sperrung: Wir öffnen die Raschplatzhochstraße für das Publikum.“

Elf Premieren und gut 80 Veranstaltungen im Stadtlabor

„In diesem Jahr ist so gut wie gar nichts normal“, hatte Schauspiel-Intendantin Sonja Anders als Gastgeberin in ihrer Begrüßung gesagt: „und ganz bestimmt nicht die Theaterformen.“ Elf Theater-Premieren in den Spielstätten des Schauspiel Hannover stehen in den kommenden Tagen an.

Das Programm am Freitag Im offiziellen Festivalprogramm ist heute noch einmal ab 20 Uhr „Ich bin nicht tot“ im Schauspielhaus zu sehen. In Cumberland feiert um 18.30 Uhr „No Gambling“ von Simone Aughterlony und Julia Häusermann Premiere, ein Stück über das Spielen. Das Programm im Stadtlabor beginnt um 14 Uhr. Doch bereits vorher, ab 12 Uhr, wird Mittagstisch angeboten; hinein kommt man dazu auch ohne Anmeldung, bis die Kapazitätsgrenze erreicht ist. Der Shuttle für Mobilitätseingeschränkte fährt ab 11.30 Uhr zu jeder halben Stunde ab; Start ist am Raschplatz auf der Passerellenebene. Um 14 Uhr beginnt dann auch das reguläre Stadtlabor mit den ständigen Programmpunkten wie „Ancestral Weaving“ und „We run like Rivers“. Ab 15.30 und 18.30 Uhr gibt es eine interaktive Game-Show von der FU Berlin, ab 16 Uhr einen Tanzworkshop für Nichttänzer („Middle Aged Mutant Ninja Turtle“). Der Verein Janun lädt ab 17 Uhr zu einer Klima-Stadtführung. Ninia LaGrande liest ab 17.30 Uhr. Der Abend gehört der hannoverschen Black-Lives-Matter-Bewegung mit einem Kulturprogramm. Karten gibt es für eine Bearbeitungsgebühr von 2,50 Euro bei eventim.de

Hinzu kommen bis zum 18. Juli, also über die gesamte Theaterformen-Dauer, mehr als 80 Veranstaltungen im Stadtlabor, das als Festivalzentrum fungiert: Es geht um politische, gesellschaftliche und vor allem ökologische Fragen. Das Oberthema lautet Klimagerechtigkeit, weltweit und vor Ort.

Einladung zum Umdenken

Es gehe um neue Perspektiven, betont Mülter, die für ihre Motto-T-Shirts bekannt ist. „Act“ – handele – prangt heute auf ihrer Brust. Das Stadtlabor ist eine Einladung zum Mitmachen, niedrigschwellig und barrierefrei. Blindenleitlinien sind auf den Boden geklebt und – im vorderen Bereich des weit sichtbaren schillernden Portals auf der Hochstraße – seltsame Spuren aus parallelen Linie und Tupfern.

Die auf Krücken angewiesene Künstlerin Claire Cunningham und die im Rollstuhl sitzende Wissenschaftlerin Julia Watts Belser haben sie hinterlassen. QR-Codes führen zu Audiofiles, durch die man den beiden Frauen in ihre Weltwahrnehmung folgen kann.

„Es ist Zeit, einander zuzuhören“

Darum geht es: die Sicht auf die Welt verändern, gerade aus der Perspektive von Menschen, die oft nicht wahrgenommen werden, weil sie marginalisiert sind. Nicht immer geschieht das so drastisch wie bei der Performence von Peaches und Clusterfuck am Eröffungsabend oder so traumhaft schön wie die allabendliche Lichtkunst des Brasilianers Denilson Baniwa am Telemoritz nach Einbruch der Dämmerung, die für die Eröffnung noch geplant waren.

Manchmal wird es auch ganz konkret: Gastrednerin am Eröffnungsabend war die indigene Klimaaktivistin und Rechstanwältin Yi Yi Prue. Sie schilderte eindringlich, wie der Klimawandel den Lebensraum ihres Volkes vernichte. Corona habe gezeigt, dass man manche Probleme nur gemeinsam lösen könne: „Es ist an der Zeit, einander zuzuhören.“ Das Stadtlabor bietet einen Rahmen dafür.

Von Stefan Gohlisch