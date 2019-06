Hannover

Ein bisschen war es ja schon wie ein Zeichen: Draußen frischte der Wind kräftig auf, und wer dann das Sprengel Museum erreicht hatte, erlebte im übertragenen Sinn eine weitere steife Brise. Die weiße Wirbelsturm-Plastik „Another Twister“ vor dem Haus ist weithin bekannt, ihre Schöpferin Alice Aycock dagegen weniger, und um das zu ändern, eröffnet das Museum nun eine groß angelegte Retrospektive der Künstlerin – und auch da geht es sehr turbulent zu.

„Faszinierend und erschreckend zugleich“: So erinnert sich die 72-jährige New Yorkerin an die Wirbelstürme ihrer Kindheit. Und die Wechselbeziehungen zwischen Ästhetik und Gefahr spielen hier überhaupt immer wieder eine Rolle, auch im Frühwerk aus den 70ern. Da pusten zum Beispiel vier Ventilatoren eine Sanddüne auf: „Ursprünglich hatte ich damit einen kleinen Staubteufel erzeugen wollen, aber dann entstanden diese interessanten Wellenstrukturen.“

Daneben ist eine große Holztreppe aufgebaut, die bis unter die Decke führt und die der Besucher, bitte ohne Schuhe, besteigen darf – sie ist zwar sehr breit, aber geländerfrei, weshalb man schon schwindelfrei sein sollte. Fotos dokumentieren andere Herausforderungen, zum Beispiel solche labyrinthischer Natur, die bei früheren Aycock-Aktionen eine Rolle gespielt haben.

Später kommen verstärkt mechanische und kinetische Momente hinzu, hier mal als Modell, mal in vollendeter Ausführung zu sehen. Modellhaftes gibt es auch bei der Präsentation der neuesten Werkgruppe, die im wahrsten Sinne des Wortes um die besagten Wirbelstürme kreist: höchst dynamische Konstruktionen, in denen vereinzelt wiederum architektonische Elemente wie Treppenstufen auftauchen. Es gibt zudem Hinweise einerseits auf Spielmuster, andererseits auf Militärisches, einmal mehr ein sehr spezieller Spagat. Zweidimensionale Wandarbeiten zeigen weitere Facetten dieser Thematiken.

Empfindet sich Alice Aycock als politische Künstlerin? „Nicht in dem Sinn, dass ich Hypothesen aufstelle. Ich will eher den Blick des Betrachters öffnen. Natürlich sehe ich dabei die Probleme wie den Klimawandel, und ich glaube, dass die Strukturen ganz allgemein heutzutage so komplex geworden sind, dass jede Veränderung extreme Auswirkungen haben kann.“

Bei alledem hat es seine Gründe, dass Aycocks kleinere und größere Arbeiten schon auf mehreren Kontinenten Begehrlichkeiten geweckt haben: Sie haben eine intensive Ausstrahlung, der man sich nur schwer entziehen kann. „Wissenschaftliche Darstellungen sind für mich ein großer Einfluss, aber ich habe einen fehlerhaften Blick darauf“, erzählt die Künstlerin. „Das ist auch völlig in Ordnung, weil ich etwas Poetisches schaffen will. Mein Sohn ist Wissenschaftler und sagt immer: ,Du verstehst diese Bilder doch gar nicht.‘ Und ich antworte: ,Nein, aber ich finde sie schön.‘“

Vom 8. Juni bis 25. August 2019.

Von Jörg Worat