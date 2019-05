Hannover

Einen Schnurrbart hat sie nicht angeklebt. Statt Frack und Zylinder trägt sie einen Zwitter von einem Oberteil, halb Corsage, halb Sakko. Aber sie ist es tatsächlich: Psycho Nikoros, die androgyne Diva aus dem Nachtclub Moka Efti aus dem sündigen „Babylon Berlin“ – beziehungsweise die litauische Schauspielerin Severija Janušauskaitė, aus den mondänen 1920er Jahren in den schnöden hannoverschen Alltag 2019.

Im Pavillon am Raschplatz ist das Moka Efti Orchestra gekommen, also jene 13-köpfige Big Band, die für den Soundtrack der deutschen TV-Großproduktion zusammengestellt wurde. Es ist ein Konzert zur Serie, streng genommen zu dem einen Song: Der Auftritt Psychos/ Severijas war der Königsmoment der Serie. „Zu Asche, zu Staub, dem Licht geraubt, doch noch nicht jetzt, Wunder warten bis zuletzt“, singt sie und bringt den damaligen Tanz auf dem Vulkan in morbider Ekstase auf den Punkt.

Die Wirkung im Pavillon ist eine andere. Man hört das Lied. Das Gedächtnis ruft die Bilder ab: Hauptdarstellerin Liv Lisa Fries beim Tanz in erster Reihe, die Damen auf der Bühne in Bananenröckchen, die lüsternen Blicke des Club-Chefs ( Lars Eidinger). Und man sieht auf der Bühne nichts davon.

Sicher: Eine souveräne Kombo zusammengestellt haben die Orchesterchefs – Arrangeur Sebastian Borkowski sowie die Komponisten Nikko Weidemann und Mario Kamien sind auch an Saxofon, Banjo und Klavier aktiv, üben sich in Moderation und leider auch in Gesang. Sie haben Musik geschrieben, die für heutige Ohren authentisch klingt, gerade weil sie es nicht ist, zitieren Swing und Ragtime und sogar Deltablues, eine Scharade der Bezüge.

Doch ohne Schnitt und Gegenschnitt der Filmemacher bleibt es doch nur ein handwerklich tadelloses Konzert mit Retrocharme, vom teils passend gewandeten Publikum durchaus zelebriert – so viele Netzstrümpfe und Stolas gibt es im Pavillon selten. Am meisten bejubelt wird „Zu Asche, zu Staub“ als vorletzter Song. Es folgt noch dessen düstere, fast atonale Reeprise. Und die klingt schon nach Untergang.

