Es ist Festivalzeit: Noch während der laufenden Kulturfestspiele in Herrenhausen beginnt in Hannover auch das Weltbeat-Festival Masala und streckt wieder seine Fühler nach musikalischer Inspiration aus aller Welt aus. Am Freitag eröffneten im Pavillon vor 600 Zuschauern zwei Frauen den Reigen, die mit ihrer Musik von Haiti erzählen.

Mélissa Laveaux machte den Auftakt und nahm dabei die Position einer Geschichtenerzählerin ein. Die in Kanada aufgewachsene Musikerin floh im Alter von zwölf Jahren mit ihren Eltern von dem Inselstaat. Im vergangenen Jahr hat sie mit „Radyo Siwèl“ ein Album veröffentlicht, das von haitianischer Geschichte durchdrungen ist. Sie erzählt von Voodoopriestern und Rebellen, die gegen die amerikanische Besatzung auf die einzige Art protestieren, die den Haitianern zu eigen ist: indem sie eine Party feiern.

Genauso charmant erklärt Laveaux in dem beschwingten „Angeli-ko“ den US-Amerikanern, dass sie sich gefälligst, pardon, verpissen sollen, da sie Haiti niemals verstehen werden. Ihre rauchige, exzellente Stimme und das beeindruckende Spiel mit der Gitarre, auf der Laveaux mit einzelnen Noten eine gewaltige Dynamik entfesselt, verschmelzen perfekt mit ihren kongenialen Begleitern an Bass und Schlagzeug.

Moonlight Benjamin hingegen ist auf Haiti bei einem Priester aufgewachsen. Mit rotem Turban und schwarzem Schleier zelebriert die Sängerin ihren Auftritt beinahe wie eine Voodoo-Messe: Sie ist die Hohepriesterin, die von ihren vier weißen Musikern wie eine Königin umspielt wird. Ihre kraftvolle Stimme weiß sich dabei in dem Bluesrock amerikanischer Prägung jederzeit durchzusetzen. Hin und wieder fällt sie in ein dramatisches Vibrato, gibt rhythmische Atem- oder Schnalzlaute von sich und legt auch schon mal zwischen den Stücken ein Tänzchen ein – offensichtlich hat sie Spaß.

Ein Höhepunkt ihres immer intensiver werdenden Auftritts: das nur zur Gitarre vorgetragene „Met Agwe“, eine düstere Beschwörung des Voodoo-Schutzpatrons der Seefahrer. Zum Schluss wirft sie Kusshändchen ins Publikum, das solchermaßen gesegnet und beseelt nach Hause gegangen sein dürfte.

Von Matthias Wieland