Das Glück der Miriam Maertens

Hannover

„Spreche ich mit Miriam Maertens? Wir haben die passende Spenderlunge für Sie. Wir holen Sie in einer halben Stunde ab!“, ertönt eine Männerstimme aus dem Off. Dann steht plötzlich eine charismatische und vor Leben nur so strotzende Miriam Maertens im Scheinwerferlicht und singt, unterstützt von ihren zwei Musikern, Tom Waits‘ „Long Way Home“. Es war ein langer und beschwerlicher, aber kein einsamer Weg zu der Frau, die heute vor ihrem Publikum in Cumberland steht.

Ihren Vater Peter, ihre älteren Brüder Kai und Michael sowie Sohn Joshua hat die Schauspielerin eingeladen, um gemeinsam aus ihrem Buch „Verschieben wir es auf morgen: Wie ich dem Tod ein Schnippchen schlug“ zu lesen. Es ist ein Familientreffen, drei Generationen unter einem Buch. Und es wird ein Abend, der ein bedrückendes Gefühl hinterlässt, aber auch Mut macht. Denn im Zentrum eine starke und tapfere Frau, die sich trotz Krankheit, Ängsten und Rückschlägen mit Hilfe ihrer Familie und den Ärzten ihres Vertrauens sowie der Liebe zum Theater ins Leben zurückgekämpft hat.

Der Traum von der Bühne

Die 49-jährige Schauspielerin, seit Spielzeitbeginn Ensemblemitglied des Schauspiel Hannover, leidet seit ihrer Geburt unter Mukoviszidose, einer nicht heilbaren Stoffwechselerkrankung. Aufgrund eines gestörten Salz-Wasser-Haushalts kommt es zur Bildung eines zähen Schleimes, der die Lunge belegt und bei Betroffenen Atemproblemen und Atemnot verursacht.

Maertens wird trotz Krankheit wie ihr Vater und ihre älteren Brüder Schauspielerin und führt über viele Jahre eine Art „Doppelleben“, wie sie es nennt. Denn nur wenige Kollegen wissen um ihren kritischen Gesundheitszustand. Sie erklärt in ihrem Buch ihr Krankheitsbild, berichtet von Abklopf-Ritualen, von Sauerstoffgeräten als ständigen Begleitern, von Krankenhausbesuchen und dem Moment, als sie glaubte, der Tod werde sie in dieser Nacht an die Hand nehmen. Maertens kämpft um ihren Traum, weiterhin auf der Bühne stehen zu können, kämpft dafür, trotz Abraten der Ärzte, ein Kind zu bekommen.

Enge Familienbande

Sie liest und singt an diesem Abend mit ganz viel Gefühl. Ob Jamie Cullums „The Age Of Anxiety” oder Nat King Coles „L-O-V-E” – hier sind Emotionen am Werk, die Familienmitglieder und Publikum gleichermaßen ergreifen. Auch Bruder „Michi“, der schnell zum Dreh nach Magdeburg muss, übernimmt wenigstens das in „Zimmer frei!“-Lobhudelei-Manier geschriebene Kapitel über Vater Peter mit allerhand süßen Kuriositäten und viel ungewollter Komik.

Sohn Joshua trägt den Teil des Buches, in dem Miriam erfährt, dass sie mit ihm schwanger ist, vor. Vater Peter, sichtlich überwältigt von der Geschichte seiner Tochter, liest Passagen aus frühen Tagen: von Großvater Willi, dem ehemaligen Intendanten des Thalia Theaters, in dem alle Maertens-Kinder ihre ersten schauspielerischen Gehversuche machten.

Ein beglückender Abend

Die Passagen über die letzten Tage und Stunden vor der lebensrettenden Lungentransplantation im Jahr 2012 werden von Bruder Kai gelesen. „Die letzten Stunden meines ersten Lebens“ nennt Miriam Maertens sie. Kais sonore Stimme, die an Sky du Mont erinnert, und seine raumergreifende Aura fesseln.

Maertens‘ Buch ist nicht nur ein eindringlich skizzierter Erfahrungsbericht einer Erkrankten, sondern auch Maertens-Chronik. Und der Abend ist nicht nur Lesung, sondern vielmehr ein offenes, aber intimes Familientreffen, auf dem gesungen, gelacht und gegrübelt wird, an dem blindes Vertrauen, Herzlichkeit, Dankbarkeit und Liebe spür- und sichtbar sind. „Alle sind für mich da. Was habe ich für ein Glück“, fasst Miriam Mertens ihre Geschichte zusammen. Und letztlich auch diesen beglückenden Abend.

Von Aline Westphal