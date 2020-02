Das „Game of Thrones“ spielt im Theater am Aegi

Hannover

„Game Of Thrones“ heißt die erfolgreichste TV-Serie der vergangenen Jahre. Ein weltweiter Hype, mit etlichen Preisen ausgezeichnet. Und auch wenn die Fernsehserie 2019 nach acht Staffeln endete, begeistert sie noch immer ihre Anhänger. Nun werden die Fühler ausgestreckt, hinunter in die Theater: „Game Of Thrones – The Concert Show“ ist eine der Möglichkeiten, die fiktive Mittelalter-Saga weiter zu vermarkten.

Das Theater am Aegi ist fast ausverkauft. Einige Besucherinnen zeigen ihre Liebe zum Epos mit Fantasy-Kleidern. 1000 Experten und Expertinnen der sieben Königreiche von Westeroswollen sich vom gefühlvollen Soundtrack entführen lassen.

Das Orchester ist groß

Das Orchester ist groß, 100 Solisten, Sänger und Musiker der Cinema Festival Symphonics unter der künstlerischen Leitung von Stephen Ellery spielen. Riesige Trommeln werden geschlagen, eine singende Säge flirrt durch die Lautsprecher, ein Gong ertönt, das alles hört man nicht allzu oft auf Theaterbühnen.

Mit „ Game of Thrones: Main Title“ beginnt die Reise über eisige Kontinente. Auf der Leinwand, die allerdings keine Originalbilder aus der TV-Serie verwendet, verschmelzen die Figuren der Erzählung mit Eisblumen. Denn eisig ist die Geschichte gewiss. Der Soundtrack besteht aus einfachen Melodiebögen, in denen in den schönsten Momenten Gefühle und Impressionen wie Kälte und Weite transportiert werden.

Die Lieder sind kurz

Die Zuhörer erfreuen sich an einer orientalischen Saz und den Klängen einer Sitar, die Animationen erinnern jetzt an Höhlenmalereien. Pferde und Löwen werden skizziert, ein Drache und natürlich mächtige Mammuts. Schneeflocken wirbeln über die Bilder, wir lassen uns durch die Fantasy-Welt treiben. Der Chor greift vielstimmig ein, Dirigent Ellery ist mit großem Körpereinsatz rund um sein Pult unterwegs, für ihn ist das ein Hochgenuss.

Zwischen den Solo-Arien einer Sängerin und dem Bariton eines Sängers spielt er Luftgitarre, wedelt mit den Armen, springt und tanzt. Die Lieder sind kurz, befördern sie in der Serie indes nur flüchtige Momente.

Hier wird geerntet, nicht gesät

Doch nun fließt Blut in den animierten Videos: „We do not sow!“ – „Wir säen nicht, wir ernten“, erscheint als Schlachtruf und Drohung. Einige verfremdete Bilder der Königstochter Daenerys Targaryen, die in der Serie von der englischen Schauspielerin Emilia Clarke gespielt wird, und Tyrion Lennister, dargestellt von Superstar Peter Dinklage, werden eingeblendet, sie sind die bekanntesten Gesichter des Franchise.

Nach knapp zwei Stunden Show gibt es viel Beifall vom Publikum. „Game Of Thrones“ wird wohl noch lange die TV-Gesellschaft unterhalten und beschäftigen.

Von Kai Schiering