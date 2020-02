Das Capitol ist volle Lotte im Lotte-Glück

Hannover

Das ist doch mal eine Blitzkarriere: Ende 2017 spielte Lotte noch im kleinen Lux am Schwarzen Bären, jetzt ist sie nur ein paar Meter weiter gezogen, in das wesentlich größere Capitol. „Tour zum Glück 2020“ heißt dementsprechend ihre Deutschlandreise, gut 1200 Fans begleiten sie dabei in Hannover.

Nach einem sphärischen Keyboard-Klangteppich zu Konzertbeginn wird es plötzlich richtig laut, der Tonmischer hat den Raum perfekt ausgelotet. Im geschmackvollen, roten Zweiteiler, bauchfreiem Top und Schlaghose hüpft die 24-jährige Sängerin und Songschreiberin aus Ravensburg auf die Bühne, „Ruf’ einfach an“, ist ihre Botschaft an die Fans.

Unter Singles

Denn in ihren Texten geht es um „Sehnsucht, Geborgenheit, Liebe und Herzschmerz“. Und das ist eine Schnittstelle, die sie mit ihren vielen weiblichen und jungen Anhängerinnen gemeinsam hat. Die Menge freut sich sichtbar, das Lotte-Glück steht ihnen ins Gesicht geschrieben. Soft-Pop mit organischen Instrumenten, dazu kluge elektronische Klänge, ihre Akustikgitarre hält Lotte stets griffbereit.

Die kräftige Band aus jungen Männern hält sich überwiegend bedeckt und im Hintergrund, aber nicht ohne den Melodien und Rhythmen den richtigen Schwung zu verleihen. „Alles Singles“, preist Lotte die Jungs an und ruft: „Ich bin auch Single!“ und „Lasst euch fallen mit mir!“

Ihre sichere Stimme ist tief und dunkel, ohne in Melancholie oder Trauer abzugleiten. Die Fans hängen an ihren Lippen, kennen die Songtexte auswendig, filmen und feiern den Konzertabend. „2015 und keinen Plan wohin“ – Lotte ist stark mit sich selbst beschäftigt, reflektiert die vergangenen Jahre, noch vollkommen überwältigt von ihrem Erfolgssprung.

Auf dem Perserteppich geblieben

Ihr nächtlicher Gesang lodert unter ihrem brünetten Pony hervor, „Was du nicht sagst“ wandert durch Autotune-Effekte, es ist ein tanzbares und basslastiges Konzert. Lotte wirbelt auf ihrem Perserteppich, sie läuft ins Publikum hinein und bis auf den Rang hinauf. Die vielen Besucher freuen sich, zücken ihre Smartphones, denn dieser Moment muss festgehalten werden.

Lottes Lieder sind bisweilen etwas einförmig, die richtig großen dynamischen Augenblicke fehlen noch, dann, endlich, rockt ein Gitarrensolo los. Langsam und sanft bleibt ihr Programm, die besseren Songs hat sie ans Ende der Show gelegt. Mit „Auf das, was da noch kommt“, ihrer Single und Kollaboration mit Max Giesinger, beendet sie ihre 90 Minuten „Glück“. Was bleibt, ist das Gefühl, dass Lotte schon bald viel größer wird.

Von Kai Schiering