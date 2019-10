Die Ausgespuckten setzen sich in Louis-Julien Petits Sozialkomödie “Der Glanz der Unsichtbaren” (Kinostart am 10. Oktober) zur Wehr. Der Regisseur rechnet kompromisslos mit einem nicht funktionierenden Sozialsystem ab, das den Status quo bewahrt. Die zwischen Realität und Märchen angesiedelte Geschichte erinnert an ein Werk des britischen Regisseurs Ken Loach.