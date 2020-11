Daniel Schulz (Unzucht) macht Mut im „Lockdown Leid“

Hannover

Es war ein Anlass zum Feiern. Doch das Timing war schlecht: Im Februar erschien „Jenseits der Welt“, das neue Album von Unzucht, und landete prompt auf Platz neun der Charts. Die anstehende Deutschlandtour verkaufte sich gut, und zehn Festival-Auftritte standen an. Hannovers neueste Top-Ten-Band hätte richtig durchstarten können. Es kam, Corona sei Dank, bekanntlich anders. „Wir waren gerade dabei, Schwung zu holen – und sind komplett ausgebremst worden“, sagt Sänger Daniel Schulz. Entmutigen lassen will er sich aber nicht.

Unzucht, 2009 gegründet, sind eine echte Größe in einer Musikszene, die oft ein wenig unter dem öffentlichen Radar fliegt: Die vier Musiker sind der Neuen Deutschen Härte zuzuordnen. Zwei Dutzend Konzerte hätten 2020 angestanden. Es sollte nicht sein.

Anzeige

Lesen Sie hier: Die Kultur steht wieder still

„Die Reserven sind weg“

Für eine aufstrebende Band könnte das fatal sein. Nur mit Plattenverkäufen kann kaum ein Musiker überleben. „Die Platte trägt sich irgendwie selbst“, sagt Schulz: „Auch wenn man in die Top Ten kommt – und das ist ja nicht einfacher geworden –, ist es lächerlich, wie viele Alben man wirklich verkauft. Wir leben komplett von Gagen und Merchandisingverkäufen; die sind praktisch komplett ausgefallen.“

Kann auch böse gucken: Daniel Schulz mit seiner Erfolgsband Unzucht – aufgenommen in der U-Bahnstation am Aegi. Quelle: Holger Bücker (BuPix)

Schulz ist ein politischer Kopf. Seine nicht unbeträchtliche Reichweite in den sozialen Medien nutzt der Sohn eines Deutschen und einer Spanierin schon seit Jahren, um für eine offene Gesellschaft einzutreten. Aktuell engagiert er sich stark in dem Bündnis „Alarmstufe Rot“, das auf die Not der Kulturschaffenden in der Pandemie aufmerksam macht. Die Lage ist ernst in diesem „Lockdown Leid“, wie er es nennt: „Die Reserven sind weg. Freunde von mir, mit die besten Tonleute Deutschlands, helfen jetzt bei der Kartoffelernte.“

Lesen Sie hier: „Die Kulturbranche wird zugrunde gehen“

Benefizaktion mit Reinhard Mey

Schulz, der unter dem Titel „Der Schulz“ auch ein Soloprojekt betreibt, ist ein Paradebeispiel dafür, dass in der scheinbar so verschlossenen schwarzen Szene recht häufig sehr freundliche, zugewandte, weltoffene Menschen unterwegs sind. Der Musikbranche steht das Wasser bis zum Hals – für Schulz kein Grund nachzulassen.

Darum war er auch sofort dabei, als Musiker für ein Benefizprojekt gesucht wurden: Künstler, vor allem aus der Gothic- und Mittelalter-Szene, nahmen Reinhard Meys Antikriegslied „Nein, meine Söhne geb’ ich nicht“ neu auf. Alle verzichteten auf Gagen; der Erlös kommt zu 100 Prozent der Hilfseinrichtung Friedensdorf International zugute, die sich um Kinder aus Krisengebieten kümmert. Mehr als 1,2 Millionen Mal wurde das Ende September veröffentlichte Video bislang auf Youtube geklickt.

Besser zusammen: Reinhard Mey & Friend. Quelle: Michael Demmel

Auch Mey, der nur die Version hören sollte, um sein Okay zu geben, war begeistert. Schulz: „Er fand es so gut, dass er unbedingt dabei sein wollte.“ Nun singt die Liedermacher-Legende mit. „Über den Tellerrand zu gucken, sich für Dinge stark zu machen, ist wichtig“, sagt Schulz: „Es ist ja unglaublich, wie die Leute gerade aufeinander losgehen und am Rad drehen. Dieser Song strahlt Ruhe und Besonnenheit aus. Er nimmt einen an die Hand und rückt die Dinge ins richtige Verhältnis.“

Lesen Sie hier: Veranstaltungsbranche protestiert in Hannover

Endlich wieder Anlauf nehmen

Es sei ganz gut, dass der Corona-Schock stückchenweise gekommen sei, meint der Sänger frohgemut. Von den Soforthilfen profitiert er nicht. Er verdient jetzt etwas mit dem Zeichnen von Karikaturen dazu, einem seiner Steckenpferde, und freut sich, dass zumindest das Wetter derzeit nicht zu trist ist – so kann der passionierte Wanderer, der auch schon mehrfach den Jacobsweg gegangen ist, die Zeit zumindest ein bisschen nutzen.

Unzucht sammeln derweil Ideen für das nächste Album, ohne mit dem aktuellen je getourt zu sein. Die Hoffnung liegt vorerst auf 2021.Die Bugwelle der verschobenen Konzerte wird immer größer. Das Konzert der Band zum zehnjährigen Bühnenjubiläum ist inzwischen vom 18. Dezember 2020 auf Januar 2022 verschoben worden. „Es fühlt sich ein bisschen an, dass wir wieder Anlauf nehmen“, sagt Schulz: „Wir wissen nur nicht, wann wir wieder springen können.“

Von Stefan Gohlisch