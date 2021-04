Hannover

Danger Dan ist kein sonderlich furchtsamer Mensch, aber da ging ihm schon die Muffe. Er, Rapper der antifaschistischen Hip-Hop-Crew Antilopen Gang und am Klavier ein Autodidakt, stand mit seinem alten Stage-Piano auf der Bühne von Jan Böhmermanns „ZDF Magazin Royal“ und sollte mit Weltklassepianist Igor Levit seinen Song „Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ spielen. „Ich war natürlich aufgeregt“, erinnert er sich im Gespräch mit der NP. „Zu allem Überfluss war mein Klavier kaputt, aber zum Glück konnte ich es mit einem Haargummi reparieren.“ Es ging gut. Und das Lied, das zuvor schon manche als „Song des Jahres“ ausgerufen hatten, ging weiter durch die Decke.

„Igor ist ein sehr netter Typ“, erinnert sich Danger Dan. „Als ich in der Probe vor lauter Aufregung den Text vergessen habe, sagte er: ,Ich fange dich auf.’ Und tatsächlich habe ich mich dann auch sehr aufgefangen gefühlt von ihm.“ Mehr als 500.000 Aufrufe hatte das ZDF-Video gestern Nachmittag bei Youtube; bei der Single-Version waren es sogar mehr als 1,6 Millionen Clicks.

Koljah und Panik Panzer, die anderen beiden Mitglieder der Crew, feiern Danger Dan bereits in den sozialen Netzwerken als den „Jan Delay der Antilopen Gang“. Nicht schlecht für eine deutlich politische Klavierballade, die – siehe Info – die Grenzen der Kunstfreiheit auslotet, Akteure der rechten Szene bloßstellt und damit spielt, dass es gegen sie rechtliche Schritte geben könnte.

Das Lied Ganz vorsichtig fängt es an: „Also jetzt mal ganz spekulativ/Angenommen, ich schriebe mal ein Lied“, singt Danger Dan. Und dann malt er sich aus, was er so alles sagen würde, über die rechten Publizisten Jürgen Elsässer und Götz Kubitschek zum Beispiel, und es ist deutlich. „Zeigt mich an, und ich öffne einen Sekt:/Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt“ geht der Refrain. Da benutzt einer typisch rechte Methoden gegen sie: erst die Grenzen des Unsagbaren ausdehnen und sich dann auf das hohe Gut der Meinungs- und Kunstfreiheit berufen. Der Sekt ist im Hause Danger Dan schon kaltgestellt. Eine tatsächliche Klage würde den Kreis schließen. Und wenn sie durchkäme? Dann würde er, sagte Danger nach dem Auftritt mit Igor Levit bei Jan Böhmermann, das Album neu auflegen – mit Piepsern auf den inkriminierten Stellen und dem Titel „War wohl doch nicht von der Kunstfreiheit gedeckt“.

„Bisher ist nichts gekommen“, so Danger Dan, der schon den ursprünglichen Text von seiner Anwältin absegnen ließ. Das könne „einerseits daran liegen, dass zwischen Release und jetzt einige Feiertage lagen. Kann aber auch sein, dass sich niemand große Chancen ausrechnet. Die Chancen sind auch nicht groß.“

Noch in einem sehenswerten Werkstattgespräch mit Levit und Böhmermann zur Sendung hatte er gesagt, auch die Rechten würden „nicht über jedes Stöckchen springen“, das er ihnen hinhalte. Die Erfahrung ist da: Der Verschwörungstheoretiker Ken Jebsen hatte 2015 noch vergeblich versucht, gegen den Antilopen-Gang-Song „Beate Zschäpe hört U2“ vorzugehen und musste letztlich Gerichts- und Anwaltskosten zahlen. Was Danger Dan genüsslich in seinem Lied ausbreitet.

Die Vorzeichen sind gut für das gleichnamige Album, das am 30. April erscheint, das erste im bandeigenen Label Antilopen Geldwäsche. Der 37-Jährige schlägt darauf meist deutlich sanftere, sehr schöne und dabei völlig unverkitschte Töne an, während er sich selbst am Klavier begleitet. „Lauf davon“ etwa, die erste Single, ist eine melancholische Erinnerung an ein Lou-Reed-Konzert in Frankreich und einen überfälligen Neustart.

Es ist die ganz alte Musikkabarett-Schule. Bezugsgrößen wie Georg Kreisler, Hannes Wader oder Franz Josef Degenhardt drängen sich auf. Danger Dan nennt noch den linken Liedermacher Bernie Conrads – „aber den kennen wahrscheinlich nur noch 80er-Jahre-Autonome oder Leute wie ich, die ihn bei ihren Eltern gehört haben“.

Das Album ist letztlich aus Corona geboren, im ersten Lockdown. Die Antilopen Gang hatte gerade erfolgreich eine weitgehend ausverkaufte Tour im deutschsprachigen Raum gespielt, als es losging mit der Pandemie. Auf der Tour hatte ich mich von Leuten auf Händen durch die Hallen tragen lassen, an einem Abend so viele Menschen berührt wie in dem ganzen Jahr nicht“, erinnert sich Danger Dan. „Und dann musste ich in Quarantäne, weil ich aus der Schweiz kam. Ich durfte nicht einmal meine Tochter sehen. Darum war es total wichtig, dass ich mein Klavier hatte und mich beschäftigen und all das verarbeiten konnte.“

Mit „Nudeln und Klopapier“ veröffentlichte er in jenen Tagen ein Lockdown-Lied, eines der wenigen aus dieser Zeit, das man heute noch ohne Fremdscham hören kann. Der Erfolg machte ihm Mut, ein ganzes Klavieralbum aufzunehmen. „Ich versuche, die Legende zu bilden, dass ich das schon immer machen wollte, und glaube inzwischen selber dran“, sagt er jetzt.

Immerhin könne endlich auch sein Vater, der ehemalige Pädagogik-Professor Ludwig A. Pongratz, etwas mit seinen Songs anfangen: „Er hatte – in den 80ern – auch Politrockbands und hat über ganz ähnliche Dinge geschrieben. Jetzt mache ich endlich mal Musik, die er auch mag. Antilopen Gang hört er aus Solidarität.“

Von Stefan Gohlisch