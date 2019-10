„Crash Boom Bang“: Starbugs Comedy begeistern im Theater am Aegi

Hannover

Dieses Trio ist ständig in Bewegung: „Fäbu“ ( Fabian Berger), „Tinu“ ( Martin Burtscher) und „Silu“ (Wassilis Reigel), bekannt als Starbugs Comedy. Beim Kleinen Fest im Großen Garten avancierten die drei quirlig-gelenkigen, witzigen Schweizer schnell zu Publikums-Lieblingen. Nun gastierten sie an zwei restlos ausverkauften Abenden im Theater am Aegi, mit ihrem Dauerbrenner-Programm „Crash Boom Bang“.

Es ist eine klasse, oft temporeiche und irrwitzige Show. Das Markenzeichen der drei Eidgenossen: Comedy, die fast ohne Worte auskommt und stattdessen mit Playbacks, Pantomime und putzigen Requisiten arbeitet. Ihr Witz entsteht oft durch kleinste Gesten und plötzlich veränderte Gesichtsausdrücke, die kaum einen Wimpernschlag später eine neue, überraschende lustige Situation herstellen.

Bestens aufeinander eingespielt

Faszinierend, wie sie den Humor verdrehen, ihrer Performance viele Wendungen beimischen und so immer wieder unerwartet überraschen. Das bestens aufeinander eingespielte, 1999 gegründete Trio, schlüpft in viele Rollen – und nimmt viel auf die Schippe, meist sich selbst. Da gibt es die coolen Rapper, dessen einem immer wieder die weite Hose runterrutscht.

Die Lachmuskeln der insgesamt mehr als 2300 Zuschauer sind an den beiden Abenden stetig in Bewegung. Sehr lustig: die „Schwarze Wand“, hinter der einer oder gleich alle drei stehen. Beim Solo lässt einer seine Hände sichtbar am Rand entlanggleiten, allerdings so weit, dass die Illusion von mega-langen Armen entsteht. Schallendes Gelächter.

Rock’n’Roll mit Aufblaspuppen

Ebenso bei den beiden halb verdeckten Cowboys, die nicht nur das Reiten simulieren, sondern auch Belustigungsautomaten für Kinder, mit den entsprechenden Automatensounds samt Geldeinwurf. Später zeigen sich die Cowboys mit umgeschnallter, schlaffer Stoff-Pferdepuppe und bauen damit weitere Pointen.

Running Gags wie eine stetig fallende Aluleiter dürfen auch nicht fehlen, und auch Klamauk gibt es, wie den Show-Schnodder, den Silu plötzlich ins Gesicht abbekommt. Der Brüller ist ihr Rock’n’Roll mit Aufblaspuppen, hoch-skurril, schräg, und super-witzig, denn bei der dritten Puppe, nun, da gibt es ein lustiges Problem ...

Toller Jubel und satter Applaus. Als Zugaben gibt es flotte Zaubertricks und einen augenzwinkernden Striptease. Und auch ihr verzögerter Abschied ist lustig: „Vielen Dank fürs Kommen“, sagt Silu: „Und vielen Dank fürs Gehen!“

Am 7. und 10. Oktober 2020 sind die Starbugs wieder im Theater am Aegi, dann mit dem neuen Programm „Jump!“. Karten gibt es hier.

Von Christian Seibt