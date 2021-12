Hannover

Corona in der Staatsoper Hannover: Bei den routinemäßigen Testungen wurden 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im künstlerischen Bereich positiv auf das Corona-Virus getestet; der Befund wurde durch PCR-Tests bestätigt.Nun sind alle Proben und Vorstellungen im Opernhaus und Ballhof bis einschließlich Sonntag, den 12. Dezember 2021, abgesagt.

Die Fälle seien nicht auf eine Produktion beschränkt sind, sondern in verschiedenen künstlerischen Bereichen aufgetreten. „Die betroffenen Mitarbeiter:innen haben sich trotz doppeltem Impfschutz und Einhaltung der weitreichenden Hygiene- und Abstandsmaßnahmen angesteckt,“ so Intendantin Laura Berman. „Für uns hat die Sicherheit unserer Kolleg:innen oberste Priorität – darum ist die einwöchige Schließung zwar ein weitreichender, aber in unseren Augen absolut notwendiger und sinnvoller Schritt. Wir wünschen allen gute Besserung und bitten unser Publikum für die ausfallenden Vorstellungen um Verständnis.“

Zu keiner Zeit Gefahr für das Publikum

Laut Auskunft des Gesundheitsamts, mit dem die Staatsoper in ständigem Austausch steht, habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für das Publikum bestanden. „In unserem Zoom-Meeting hat die verantwortliche Mitarbeiterin des Gesundheitsamts bestätigt, dass durch das sehr gute und strenge 2G-Plus-Hygienekonzept der Staatsoper, mit der zusätzlichen Verpflichtung, während des gesamten Aufenthalts im Opernhaus eine FFP2-Maske zu tragen, praktisch 100%iger Schutz für die Zuschauer:innen garantiert ist. Verstärkt wird dies noch durch die Klimaanlage, die mit reiner Frischluft betrieben wird und die ionisierte Luft in den Zuschauerraum entlässt“, sagt Pressesprecherin Christiane Hein.

Zu den abgesagten Vorstellungen gehören auch die Premiere von „Abschied“. Es werden neue Termine gesucht. Vorstellungen des Schauspiel Hannover sind von der Absage nicht betroffen. Bereits gekaufte Karten für die Vorstellungen bis Sonntag werden automatisch storniert und in den nächsten Tagen als Gutschein erstattet. Der Kartenservice ist weiterhin an den Tageskassen vor Ort im Opern- und im Schauspielhaus, telefonisch unter 0511/99 99 11 11 oder per E-Mail an kartenservice@staatstheater-hannover.de erreichbar.

Von wms