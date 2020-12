Hannover

Schauspiel unter Corona-Bedingungen ist schon für Profis eine Herausforderung. Wie sieht es mit dem Nachwuchs aus? Der hannoversche Schauspiel-Professor Titus Georgi erzählt.

Wie ist die Stimmung im Studiengang?

Anzeige

Die Stimmung ist ähnlich wie an vielen Orten: dass man merkt, es wird noch ganz schön lang. Sie schwingt zwischen Euphorie – es geht doch mehr, als man denkt – und den Spätfolgen: Es geht allmählich sehr an die nervliche Substanz. Glücklich und froh sind wir darüber, dass es bislang keine Erkrankungen gibt. Und es ist ein großes Glück, dass die Hochschule in Teilen im Kontakt arbeiten darf und nicht wie viele andere Hochschulen überwiegend geschlossen sind. Wir können arbeiten.

„Für die Studierenden ist es ungleich komplizierter“

Wie sieht dieses Arbeiten aus?

Das ist die andere Seite der Medaille: Es ist ganz anders, zum Teil wirklich eigenartig. Es sieht ähnlich aus wie in den Theatern: Es gelten sehr strenge Regeln für Kontaktnachverfolgungen, Abstände, Lüftungspausen. Man kann nicht mehr einfach laut sprechen – das gestützte Sprechen ist für die Bühne natürlich ein wichtiger Ausbildungsbestandteil; dann gelten die großen Abstandsregeln von sechs Metern. Bis zum zweiten Shutdown haben wir kleine, halböffentliche Aufführungen machen können; die fallen jetzt auch weg, was für die Studierenden, glaube ich, ungleich komplizierter ist, als für bereits ausgebildete Schauspielerinnen und Schauspieler.

Unser Interview-Partner: Schauspiel-Professor Titus Georgi Quelle: privat

Was heißt das für sie?

Die müssen gerade erst lernen, wie sie spielen. Ganz wichtig in der Schauspielausbildung ist – neben Präzision und Technik – Erlaubnis: dass man sich traut, alles zu machen. Jetzt ist vieles nicht möglich. Es ist für Profis schon eine Herausforderung, die neuen Spielregeln zu lernen. Für die Studierenden ist es wirklich schwer. Es wird in der Ausbildung gerne mal lauter als nötig; das muss man jetzt unterbinden. Auch dafür gibt es kreative Lösungen: Dann stehen sie halt alle am Fenster und machen ihre Sprechübungen hinaus in die Landschaft. Aber: Es fällt mir schwer, darüber zu jammern, wie schwierig ist, weil es einfach andere Bereiche in unserer Gesellschaft gibt, die es wirklich hart trifft. Aber für die Psyche der Studierenden ist es nicht einfach.

Quelle: Nico Herzog

Inwiefern?

Alles, was man im Studium normalerweise macht, fällt weg: Dass man miteinander in Kontakt ist, fällt entweder weg oder findet nur mit schlechtem Gewissen statt. Nebenjobs sind schwierig – wir haben jetzt versucht, die Zahl der Hiwistellen zu erhöhen. Und es zeichnet sich für die Studierenden eine Zukunftsperspektive ab, die noch ungewisser ist als ohnehin in dem Beruf. Die Sorge, dass es nicht mehr so viele Stellen geben könnte, wird größer.

„Es gibt Häuser, die in dieser Situation rabiat kündigen“

Im Moment wechselt vermutlich auch praktisch niemand an den Theatern.

Es gibt Menschen, die Ensembles verlassen, weil sie es nicht mehr aushalten, oder die sich anders entscheiden, auch für andere Berufe. Und es gibt die Theater, die – man mag es nicht glauben – in dieser Situation rabiat kündigen. Aber es gibt auch Häuser, die sagen: „Lasst uns jetzt noch schnell Stellen besetzen; vielleicht können wir das bald nicht mehr.“

Der Horror vor der nächsten Sparrunde ...

Genau, der setzt sich langsam durch. Die Sorge ist groß. Immerhin drei der großen Kooperationen für Studierende im dritten Semester mit den Häusern in Niedersachsen finden noch statt; die werden geprobt. Andere finden eben nicht statt oder werden ins nächste Jahr verschoben. Für die Häuser ist das nicht ganz so schlimm – für die Studierenden schon.

„Manches geht sogar besser“

Wie ist es mit Erstsemestern?

Wir haben die Aufnahmeprüfungen dieses Jahr sehr früh gemacht, Ende Februar. Die Studierenden sind seit Anfang November da. Bei denen, die schon weiter fortgeschritten im Studium sind, haben wir den Eindruck, dass genug Grundlagen da sind, um sie im nächsten Jahr fit zu machen, so dass sie dann auch in den Beruf gehen können. Bei den Semestern dadrunter haben wir den Eindruck: Das wird ganz schön schwierig, sie auf adäquaten Grundstudienstand zu bringen. Die Behauptung, die von der Politik vielleicht auch verständlicherweise aufrechterhalten werden muss, dass es sich nämlich um ein normales Semester handelt, ist gaga. Und auch wenn manches sogar besser geht: Man würde sich eine Lösung wünschen wie in Leipzig, wo es möglich ist, dass die Studierenden ein Semester als Kreativsemester abbuchen. Es bleibt zu hoffen, dass mit weiter andauernder Pandemie doch noch mal Bewegung in diese Thema kommt.

Hinter Glas: Nils Ole Peters (rechts) gibt dem Studenten Luca Kappner Gesangsunterricht. Quelle: Nico Herzog

Was geht denn besser?

Man kann Austauschformate ermöglichen, die sonst vielleicht zu teuer und zu weit weg wären: Es sind jetzt alle an Videokonferenzen gewöhnt, und damit kann man schon etwas machen. Es gibt Gesprächs- und Vortragsrunden, die wir sonst nicht initiiert hätten. Andererseits: Wir sagen immer, Schauspielerinnen und Schauspieler sind Künstler und Instrument in einem. Wenn man ihnen in die Wohnungen schaut, fällt die Trennung schwer: Wer bin ich denn – der Studierende oder die Rolle? Das wird für viele wahnsinnig kompliziert. Und: Die Abstandsregeln führen auch dazu, dass die einfachen szenischen Lösungen nicht möglich sind. Es gibt sonst die Seuche im Theater, dass sich alle immer anfassen.

„In den Grundlagen wird es wirklich dramatisch“

Es war zuletzt sehr schön, in den Inszenierungen zu beobachten, wie poetisch Nähe trotz Distanz dargestellt werden kann.

Das ist für eine Aufführung und ein Szenenstudium auch toll, dass die Studierende für solche Situationen Lösungen finden müssen. Gleichzeitig fehlt die unmittelbare Erfahrung von Nähe: Wie geht man miteinander um? Wie achtsam muss man miteinander umgehen auf der Bühne? Der ganze Bereich Körperarbeit, der bei uns eine große Rolle spielt – da wird es in den Grundlagen wirklich dramatisch. Das kann man kaum aufholen.

Denken Sie bei der Ausbildung über alternative Formate nach? Im Moment wird ja oft recht akademisch das „postpandemische Theater“ beschworen.

Es entstehen schon beim Machen immer wieder neue Formate. So wurde in der ersten Shutdown-Phase ein Box-Format für das Schauspiel Hannover entwickelt, wo auf der einen Seite ein Zuschauer saß und auf der anderen ein Spieler. Es entstehen reine Online-Formate. Aber: Die Herausforderung in der Schauspielausbildung besteht eigentlich darin, die Zukunft des Theaters zu entwerfen. Das ist nicht ganz einfach, weil die Studierenden so viel Handwerk lernen müssen, dass es immer ein Abwägen ist. Und die Zukunft des postpandemischen Theaters ... Für die Studierende ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass sich das Berufsbild noch mehr auf den medialen Bereich verschiebt, der eh 70 Prozent des Berufs ausmacht. Das Theater ist vielleicht die Basis, doch in der Realität sind die meisten Schauspieler in Film, Funk und Fernsehen angestellt. Und in dem Bereich gibt es überhaupt keine formalen Ideen. Da geht es um klassische Verkörperung und identifikatorisches Spielen.

„Vielleicht hat ja jemand den Schlüssel“

Es ist kein Raum für Visionen?

Im Moment ist das tricky. Man kommt mit der Organisation kaum hinterher: Die Krise ist bei uns vor allem eine Krise der Räume und der Zeiten. Denn die Gruppen werden kleiner, und man braucht mehr Lehrpersonal, was bedeutet: Das Lehrpersonal, das wir haben, braucht mehr Zeit. Und wir bräuchten doppelt so viele Räume.

Und es gibt niemanden von der Stadt, der sagt: „Wir schließen Ihnen den Deutschen Pavillon auf“?

Dann bräuchten wir immer noch mehr Lehrende. Da haben wir die selben Probleme wie in vielen Bereichen: dass man nicht komplett auf Online umstellen kann. Aber vielleicht hat ja jemand einen Schlüssel …

Haben Sie konkrete Wünsche an die Politik?

Die sture Behauptung, es sei alles so wie sonst, ist schon heftig. Das kann man unter Bildungsaspekten sehr hinterfragen, auch in den Schulen. Die Schere, die entsteht zwischen jenen, die von Zuhause aus Geld mitbringen, und den anderen, ist groß. Das betrifft unsere Studierenden auch, und wir versuchen zu helfen. Ich halte es für eine vergebene Chance im Bildungsbereich: Wir hätten alle wahnsinnig viel gewonnen, wenn die Studierenden in diesem Jahr die Chance bekommen hätten, etwas Zusätzliches zu lernen. Das wäre für die Gesellschaft viel sinnvoller, als dass jetzt alle mit einem Defizit aus dieser Zeit herausgehen.

Von Stefan Gohlisch