Hannover singt die „Ode an die Freude“

Hannover

„Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt; alle Menschen werden Brüder, wo dein sanfter Flügel weilt“ – Friedrich Schiller hat’s geschrieben. Ludwig van Beethoven hat die unsterbliche Musik geschrieben: „Ode an die Freude“. Am Sonntag ab 18 Uhr soll sie von Balkonen, aus Fenstern und Gärten erklingen, in Hannover, bundesweit und vielleicht auch international.

Organisiert hat es das Musikzentrum und damit eine Idee aufgegriffen. „Auch wir werden durch die Krise heftige Verluste erleiden“, sagt Geschäftsführerin Sabine Busmann: „Aber man braucht ja auch Lebensfreude.“ Vorbild sind die durch den Coronavirus besonders gebeutelten Italiener, die bei geltender Ausgangssperre aus ihren Wohnungen heraus musizieren, wovon im Internet etliche Videos kursieren.

Umfangreicher Verteiler

Das Musikzentrum nutzte seinen umfangreichen Verteiler, um möglichst viele Musiker zu erreichen: die Bands aus den 60 Übungsräumen, die das Haus betreut, die Künstler der eigenen Workshops, die Teilnehmer des Sixpack-Festivals ... Mehrere hundert insgesamt. Auch andere Städte weltweit, in denen die Fête de la Musique gefeiert wird, wurden angeschrieben.

Organisatorin: Sabine Busmann vom Musikzentrum. Quelle: Ilona Hottmann

„Es verselbstständigt sich gerade ein bisschen“, sagt Busmann: „Unser Aufruf auf Facebook wurde vielfach geteilt.“ Es ist eine im Grunde bundesweite Kampagne. Städte im Ruhrgebiet, aber auch Kassel und Ingolstadt seien dabei.

Die Musiker sind gehalten, sich beim Spielen des Stücks selbst zu filmen oder filmen zu lassen – die eingesandten Videos sollen zur späteren Verwendung und Dokumentation zusammengeschnitten werden. Wer interessiert ist, möge sich vorab beim Musikzentrum melden (unter info@musikzentrum-hannover.de). Dort bekommt man auch Liedtext und Noten.

Der Text zum Mitsingen

Freude, schöner Götterfunken,/Tochter aus Elysium,/Wir betreten feuertrunken,/Himmlische, dein Heiligtum!/Deine Zauber binden wieder/Was die Mode streng geteilt;/Alle Menschen werden Brüder,/Wo dein sanfter Flügel weilt.

Freude trinken alle Wesen/An den Brüsten der Natur;/Alle Guten, alle Bösen/Folgen ihrer Rosenspur./Küsse gab sie uns und Reben,/Einen Freund, geprüft im Tod;/Wollust ward dem Wurm gegeben,/Und der Cherub steht vor Gott.

Wem der große Wurf gelungen,/Eines Freundes Freund zu sein;/Wer ein holdes Weib errungen,/Mische seinen Jubel ein!/Ja, wer auch nur eine Seele/Sein nennt auf dem Erdenrund!/Und wer’s nie gekonnt, der stehle/Weinend sich aus diesem Bund!

Seid umschlungen, Millionen!/Diesen Kuss der ganzen Welt!/Brüder, überm Sternenzelt/Muss ein lieber Vater wohnen./Ihr stürzt nieder, Millionen?/Ahnest du den Schöpfer, Welt?/Such’ ihn überm Sternenzelt!/Über Sternen muss er wohnen.

Von Stefan Gohlisch